Domján négyszer villant - Hat gólt lőtt Győrújfalun az Abda
Két vasárnapi mérkőzéssel folytatódott, illetve zárult a vármegyei I. osztályú bajnokság 2. fordulója.
Győrújfalu–Abda-VVFK-Bau 1–6 (0–3)
Győrújfalu, 120 néző. V.: Fuhrmann.
Győrújfalu: Huszár M. – Varga M., Kutich (Vingler Gy.), Fekete Á., Tóth H., Takács J., Nagy M. (Bartossik), Farkas T., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Brandisz (Pusztai). Edző: Horváth Rudolf.
Abda: Burányi – Dénes, Éri, Domján D. (Virág), Maidics, Babayigit, Vajda (Tóth E.), Nyári (Jász), Kovács B. (Mórocz), Balogh L., Lányi (Gál D.). Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Takács M. (76.), ill. Domján D. (21., 49., 61., 63.), Nyári (31.), Balogh L. (45.).
A mérkőzés képe alapján, ilyen különbséggel is megérdemelt a vendégek győzelme.
Jók: senki, ill, mindenki.
Horváth Rudolf: – Jó teszt volt ez a hét, kiderült, hogy két merkőzésen jelenleg kevés a keret, most teljesen enerváltak voltunk. Van egy hetünk rendezni a sorokat. Fel kell készülni a sorozatterhelésre.
Szücs Gergely: – Egész mérkőzésen magabiztosan tudtunk játszani, aminek külön örülök. Úgy érzem, a helyzetek alapján még nagyobb is lehetett volna a különbség. Gratulálok a srácoknak.
Szalai Balázs
Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.
Korábbi eredmények: Győrújbarát–Koroncó 0–0, Intretech-Kapuvár–Credobus Tehestégközpont 6–1, Gyirmót FC Győr II–Wiesbauer-Gönyű 5–0, Csorna–Fertőszentmiklós 4–0. Pénteken játszották: Mezőörs–Vitnyéd 12–2.
