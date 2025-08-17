Domján négyszer villant - Hat gólt lőtt Győrújfalun az Abda

Győrújfalu–Abda-VVFK-Bau 1–6 (0–3)

Győrújfalu, 120 néző. V.: Fuhrmann.

Győrújfalu: Huszár M. – Varga M., Kutich (Vingler Gy.), Fekete Á., Tóth H., Takács J., Nagy M. (Bartossik), Farkas T., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Brandisz (Pusztai). Edző: Horváth Rudolf.

Abda: Burányi – Dénes, Éri, Domján D. (Virág), Maidics, Babayigit, Vajda (Tóth E.), Nyári (Jász), Kovács B. (Mórocz), Balogh L., Lányi (Gál D.). Edző: Szücs Gergely.

Gsz.: Takács M. (76.), ill. Domján D. (21., 49., 61., 63.), Nyári (31.), Balogh L. (45.).

A mérkőzés képe alapján, ilyen különbséggel is megérdemelt a vendégek győzelme.

Jók: senki, ill, mindenki.

Horváth Rudolf: – Jó teszt volt ez a hét, kiderült, hogy két merkőzésen jelenleg kevés a keret, most teljesen enerváltak voltunk. Van egy hetünk rendezni a sorokat. Fel kell készülni a sorozatterhelésre.

Szücs Gergely: – Egész mérkőzésen magabiztosan tudtunk játszani, aminek külön örülök. Úgy érzem, a helyzetek alapján még nagyobb is lehetett volna a különbség. Gratulálok a srácoknak.

Szalai Balázs

Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.