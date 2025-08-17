augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

1 órája

Domján négyszer villant - Hat gólt lőtt Győrújfalun az Abda

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

Két vasárnapi mérkőzéssel folytatódott, illetve zárult a vármegyei I. osztályú bajnokság 2. fordulója.

Győrújfalu–Abda-VVFK-Bau 1–6 (0–3)
Győrújfalu, 120 néző. V.: Fuhrmann.
Győrújfalu: Huszár M. – Varga M., Kutich (Vingler Gy.), Fekete Á., Tóth H., Takács J., Nagy M. (Bartossik), Farkas T., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Brandisz (Pusztai). Edző: Horváth Rudolf.
Abda: Burányi – Dénes, Éri, Domján D. (Virág), Maidics, Babayigit, Vajda (Tóth E.), Nyári (Jász), Kovács B. (Mórocz), Balogh L., Lányi (Gál D.). Edző: Szücs Gergely. 
Gsz.: Takács M. (76.), ill. Domján D. (21., 49., 61., 63.), Nyári (31.), Balogh L. (45.).
A mérkőzés képe alapján, ilyen különbséggel is megérdemelt a vendégek győzelme.
Jók: senki, ill, mindenki.
Horváth Rudolf: – Jó teszt volt ez a hét, kiderült, hogy két merkőzésen jelenleg kevés a keret, most teljesen enerváltak voltunk. Van egy hetünk rendezni a sorokat. Fel kell készülni a sorozatterhelésre.
Szücs Gergely: – Egész mérkőzésen magabiztosan tudtunk játszani, aminek külön örülök. Úgy érzem, a helyzetek alapján még nagyobb is lehetett volna a különbség. Gratulálok a srácoknak.
Szalai Balázs

Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra.

Korábbi eredmények: Győrújbarát–Koroncó 0–0, Intretech-Kapuvár–Credobus Tehestégközpont 6–1, Gyirmót FC Győr  II–Wiesbauer-Gönyű 5–0, Csorna–Fertőszentmiklós 4–0. Pénteken játszották: Mezőörs–Vitnyéd 12–2.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu