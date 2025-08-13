augusztus 13., szerda

#Varga Barnabás#Gruber Zsombor#Robbie Keane

Dicsérik a győri származású támadót

Robbie Keane vezetőedzője elsősorban a jó védekezésben és a csapategységben látta a Ferencváros 3-0-s győzelmének és továbbjutásának kulcsát hazai pályán a bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágóján.
"A hangulattal nem volt probléma, a játékosok ebből merítettek erőt, remélhetőleg szombaton a Puskás Akadémia ellen is hasonlóra számíthatunk, mert ez egyfajta drog a futballban dolgozóknak. Minél többet szeretnénk belőle" - dicsérte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az ír szakember a közönséget, amely szerinte plusz energiát adott a csapatának.
Keane kitért az első húsz-huszonöt percre is, amikor a Ludogorec veszélyesen támadott, gólt is szerzett, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
"Volt egy olyan érzésem, hogy ez a mérkőzés más lesz, mint a múlt heti. És bejött, mert az ellenfél nem kivárásra játszott, hanem egyből gólt akart szerezni. Kellett némi idő, mire összekaptuk magunkat, és rendeztük a védekezésünket. Ezen a szinten egyetlen párharc sem könnyű, de ha kapott gól nélkül képesek vagyunk lehozni egy ilyen mérkőzést, akkor nem lehet gond" – fogalmazott a 45 éves tréner.
A három gól és a három gólpassz kizárólag magyar játékosokhoz fűződik, Varga Barnabás duplájánál Ötvös Bence és a győri kötődésű Gruber Zsombor szolgálta ki a válogatott támadót, míg Szalai Gábor fejes góljánál Tóth Alex ívelt pontosan a belső védőnek. Erről is beszélt Keane a sajtótájékoztatón.
"A cserejátékosaimnak rendszeresen elmondom, hogy ha pályára lépnek, hozzanak változást a mérkőzésben. Ezt meg is valósították, mert nemcsak Gruber Zsombor tette hozzá a magáét a győzelemhez, hanem Kristoffer Zachariassen és Habib Maiga is. Ez a csapategység dicsérete is, mert mindenki hozzátett valamit a továbbjutáshoz" - zárta értékelését Keane.
 

 

 

