DAC a DAC ellen - ellenfelek a pályán kívül

Győr közgyűlése június végén tárgyalt a DAC SE és a DAC UP Kft. között a létesítményhasználat és a felnőttcsapat működtetése terén kialakult vitás helyzetről. Az a döntés született, hogy az elmúlt ciklusban a városi testület által hozott határozatot, miszerint a DAC SE 2025. július 1-jétől visszakapja a sporttelep működtetését a DAC UP Kft.-től, megváltoztatja.

A DAC pályája verzett, mint ahogy a klub jelene is. Fotó: Csapó Balázs

A DAC UP Kft. marad a pálya működtetője

A létesítményhasználat tekintetében a megállapodás határidejét 2026. június 15-re módosították. Ebbe a Fidesz frakció úgy egyezett bele, ha Farkasházy László, a kft. egyik tulajdonosa, a felnőttcsapattal kapcsolatos licencet és jogokat átadja a DAC SE-nek, ezzel a vármegyei első osztályú nevezésnek nem lesz akadálya. Farkasházy László, a közgyűlés előtt kijelentette, hogy a jogot átadja. A határozat értelmében a felek a következő egy évben az osztott működtetésnek megfelelően arányosan fizetik a létesítmény fenntartásának költségeit.

Kun Ferenc, a 113 éves DAC SE nemrégiben megválasztott elnöke nem akarja leplezni csalódottságát és nem érti a győri városirányítók döntését.

Kun Ferenc, a DAC SE elnöke.

"Tavaly azzal a céllal kértek fel bennünket a DAC vezetésére, indítsuk el a klubot egy új, felfelé ívelő pályán - kezdi az elnök. - A rövid idő alatt is bizonyítottunk, jelentősen javítottuk helyzetünket a vármegyei bajnokságban. Ezzel párhuzamosan szerettük volna az évek során felgyülemlett feszültséget oldani Farkasházy László és A DAC SE között. Sok energiát szántunk erre, de be kell látnunk, a céljaink ellentétesek. A város vezetőivel hosszas egyeztetéseket folytattunk. Ők a részükről szerintem az elferdített és egyoldalú igazságkeresés állapotában kinyilvánították: számukra nem fontos a 113 éves tradíciót képviselő DAC. Számunkra ez elfogadhatatlan. A sportért felelős alpolgármester, Kósa Roland irányításával úgy tűnik, inkább felkarolták a megélhetését és anyagi biztonságát féltő Farkasházy László családi gazdaságát. A döntéshez Farkasházyék az utánpótlásban szereplő gyerekeket tolták maguk előtt védőpajzsként és a városvezetés szerintem emögé bújva, politikai haszonszerzés céljából egy év haladékot adott a kft.-nek. Farkasházy László pedig fittyet hányva a közgyűlés előtt kimondott szándékára, a szükséges határidőig nem adta át a vármegyei első osztályú indulás jogát, a DAC SE így kénytelen a legalsó osztályban indulni. Dacolva a körülményekkel, jogilag tiszta helyzetet akarunk teremteni, ezért rendőrségi feljelentést tettünk, illetve polgári peres eljárást kezdeményeztünk a DAC SE korábbi elnöke, Kappel Mihály és a Farkasházy család ellen."

Nem kell a 113 éves DAC SE

Jogilag tiszta helyzetet teremteni

A DAC UP. Kft. képviseletében megkérdeztük Farkasházy Lászlót, ő hogyan látja a kialakult helyzetet.