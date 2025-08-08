augusztus 8., péntek

László névnap

Labdarúgás

1 órája

DAC a DAC ellen - ellenfelek a pályán kívül

Nem született egyezség. Külön utakon a DAC SE és a DAC UP.

Papp Győző
DAC a DAC ellen - ellenfelek a pályán kívül

Győr közgyűlése június végén tárgyalt a DAC SE és a DAC UP Kft. között a létesítményhasználat és a felnőttcsapat működtetése terén kialakult vitás helyzetről. Az a döntés született, hogy az elmúlt ciklusban a városi testület által hozott határozatot, miszerint a DAC SE 2025. július 1-jétől visszakapja a sporttelep működtetését a DAC UP Kft.-től, megváltoztatja. 

DAC
A DAC pályája verzett, mint ahogy a klub jelene is. Fotó: Csapó Balázs

A DAC UP Kft. marad a pálya működtetője

A létesítményhasználat tekintetében a megállapodás határidejét 2026. június 15-re módosították. Ebbe a Fidesz frakció úgy egyezett bele, ha Farkasházy László, a kft. egyik tulajdonosa, a felnőttcsapattal kapcsolatos licencet és jogokat átadja a DAC SE-nek, ezzel a vármegyei első osztályú nevezésnek nem lesz akadálya. Farkasházy László, a közgyűlés előtt kijelentette, hogy a jogot átadja. A határozat értelmében a felek a következő egy évben az osztott működtetésnek megfelelően arányosan fizetik a létesítmény fenntartásának költségeit. 
Kun Ferenc, a 113 éves DAC SE nemrégiben megválasztott elnöke nem akarja leplezni csalódottságát és nem érti a győri városirányítók döntését.

DAC
Kun Ferenc, a DAC SE elnöke.

"Tavaly azzal a céllal kértek fel bennünket a DAC vezetésére, indítsuk el a klubot egy új, felfelé ívelő pályán - kezdi az elnök. - A rövid idő alatt is bizonyítottunk,  jelentősen javítottuk helyzetünket a vármegyei bajnokságban. Ezzel párhuzamosan szerettük volna az évek során felgyülemlett feszültséget oldani Farkasházy László és A DAC SE között. Sok energiát szántunk erre, de be kell látnunk, a céljaink ellentétesek. A város vezetőivel hosszas egyeztetéseket folytattunk. Ők a részükről szerintem az elferdített és egyoldalú igazságkeresés állapotában kinyilvánították: számukra nem fontos a 113 éves tradíciót képviselő DAC.  Számunkra ez elfogadhatatlan. A sportért felelős alpolgármester, Kósa Roland irányításával úgy tűnik, inkább felkarolták a megélhetését és anyagi biztonságát  féltő Farkasházy László családi gazdaságát. A döntéshez Farkasházyék az utánpótlásban szereplő gyerekeket tolták maguk előtt védőpajzsként és a városvezetés szerintem emögé bújva, politikai haszonszerzés céljából egy év haladékot adott a kft.-nek. Farkasházy László pedig fittyet hányva a közgyűlés előtt kimondott szándékára, a szükséges határidőig nem adta át a vármegyei első osztályú indulás jogát, a DAC SE így kénytelen a legalsó osztályban indulni. Dacolva a körülményekkel, jogilag tiszta helyzetet akarunk teremteni, ezért rendőrségi feljelentést tettünk, illetve polgári peres eljárást kezdeményeztünk a DAC SE korábbi elnöke, Kappel Mihály és a Farkasházy család ellen."

  • Nem kell a 113 éves DAC SE
  • Jogilag tiszta helyzetet teremteni

A DAC UP. Kft. képviseletében megkérdeztük Farkasházy Lászlót, ő hogyan látja a kialakult helyzetet.

Farkasházy László, a fűnyíró traktor nyergében. Fotó: Csapó Balázs
  • Semmire nem reagált az SE
  • A jelenlegi megoldás nem jó

"A DAC SE és a DAC UP között lévő konfliktus régen kezdődött, évek óta tart, a pontos idejére nem emlékszem. Tulajdonképpen a konkrét okra sem, inkább sok apró gond gyűlt össze és halmozódott fel az idők folyamán - fogalmaz Farkasházy László. - Az tény, amióta tavaly felállt a DAC SE új elnöksége, velük rosszabbodott a viszonyunk, több okból sem egyeznek a nézeteink. Az, hogy a csapatuk nem tudott elindulni a vármegyei első osztályban, az nem rajtunk múlt. A DAC UP Kft. először beadta a nevezést a vármegyei első osztályra, de aztán visszavonta azt. Kértünk szakvéleményt az MLSZ-ből és onnan azt a választ kaptuk, indulási jogot nem lehet átruházni, mivel új egyesületről van szó, a legalsó osztályba kell nevezniük. Ezek után próbálkozunk több fajta megoldással, ami az indulást lehetővé tette volna, de a sportegyesület nem reagált semmilyen javaslatunkra azóta sem, inkább neveztek a harmadosztályba. Nem értettem az elzárkózásukat, hiszen mi sokkal kedvezőbb javaslatokat tettünk a DAC SE-nek, mint amiket az önkormányzat ebben a tekintetben kért a két féltől. Velünk szemben rendőrségi eljárás nem indult, a bírósági ügyről hallottam. Ezek után a sportegyesülettel hogyan tudjuk közösen használni a létesítményt, hogyan tudunk egészségesen egymás mellett létezni? Fogalmam sincs, de a jelenlegi nem jó megoldás."

Még hosszú az idő 2026 június közepéig,  legkésőbb akkor valamilyen döntésnek születni kell.

 

