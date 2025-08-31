augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

2 órája

Csalódást hozó vereség az ETO Akadémiánál

Címkék#Papp#Frutti Drink-Perutz FC Pápa#ETO Akadémia

Kisalföld.hu
Csalódást hozó vereség az ETO Akadémiánál

Fotó: Haraszti Gábor

Frutti Drink-Perutz FC Pápa – ETO Akadémia 3–0 (1–0)

Pápa, 400 néző. V.: Pázsi.

Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi (Cser, 76.), Németh, Szabó B., Papp, Molnár, Szalai, Banai (Szép, 76.), Nagy D., Ruzsás (Szőke, 65.), Hauser (Rozman, 54.). Edző: Kun-Szabó Attila. ETO Akadémia: Kocsis – Koncz, Lukácsy, Kiss (Badics, 76.), Csorba, Pálfalvi, Black (Somogyi, 59.), Csorba, Szerémi (Algács 76.), Garamszegi-Géczy(Csala 68.), Lacza. Edző: Nagy Ádám.

Gsz.: Szabó (11.), Nagy D. (69., 91),

A 9.percben Hauser lövése a jobb kapufán csattant, egy perccel később Szalai szabadrúgását Szabó csúsztatta a hosszúba 1-0. A 43. percben óriási Perutz lehetőség maradt ki, Papp a kapu torkából mellé belsőzött. Az első 45 percet Lacza kapufája zárta le. A 69.percben megszületett a Perutz második gólja, egy bedobás után Molnár centerezett, a két védő között Nagy Dávid bújt ki, és az üres kapuba lőtt 2-0. A 91.percben egy eladott labda után Nagy Dávid megszerezte második találatát, kialakítva a 3-0-ás végeredményt.

Kun-Szabó Attila: - Elégedett vagyok minden játékossal, hatalmas akarattal játszottak, kitették a szívüket a pályára, szinte 100 százalékot nyújtottunk. Igaz, volt egy kis szerencsénk is, de véleményem szerint megérdemelten nyertünk.

Nagy Ádám: - Csalódott vagyok, hiszen kikaptunk. Nagyon fiatal csapatunk van, ami nem mentség, 0-0-nál voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor gólt szerezhettünk volna, de ezek pont a rutintalanságból adódóan kimaradtak. Tanulni kell a kudarcokból, és azon dolgozni, hogy ezek a következő meccsen vagy tavasszal ne történjenek meg.

Haraszti Gábor

