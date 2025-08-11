augusztus 11., hétfő

Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

1 órája

Bűvös négyessel ismét megérdemelt győzelem

Címkék#Kicsun#Sajbán M#Gyirmót#Gyirmót FC Győr

Kisalföld.hu
Bűvös négyessel ismét megérdemelt győzelem

Gyirmót FC Győr – FC Sopron 4-0 (3-0)

Alcufer Stadion, 532 néző. V.: Büki G.

Gyirmót: Papp Zs. – Szegi (Nagy T. 80), Hudák D., Lányi, Hajdú – Hudák M. (Madarász 61), Kiss N. – Iván (Szabó M. 72), Rácz (Tömösvári 61), Kicsun (Miknyóczki 72) - Szarka. Vezetőedző: Weitner Ádám.

Budaörs: Konorót – Szaka (Duró 80), Schmidtka, Gál, Szécsi – Sajbán M., Molnár Cs. (Lehoczkiy 72) – Laudán (Jász 61), Szedlár (Jármai 61), Rónaszéki – Sóron (Vas B. 80). Vezetőedző: Imrik László.

Gsz.: Kicsun (2), Szarka, Iván

34. perc: Iván jobb oldali szöglete után a hosszúsaroknál érkező Szarka fejelt 4 méterről, a jobb alsó sarokra tartó labdát először még Konorót bravúrral hárította, az ismétlésnél azonban támadónk ballal a kapu közepébe lőtt (1-0).

43. perc: Kicsun szerzett labdát erőszakosan Molnárral szemben, majd a bal összekötő helyétől 14 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2-0).

45. perc: Villámgyors kontrán belül a jobb oldalon felfutó Iván, a középről továbbító Rácz, majd a bal oldalon érkező Kicsun volt a labda útja, majd utóbbi 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (3-0).

67. perc: Kicsun és Tömösvári bal oldali akciója után utóbbi pontosan játszott a középen érkező Iván felé, ő pedig 4 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt (4-0).

Éllovashoz méltóan kezdte a találkozót a Gyirmót, és a jó játék már az első játékrészben megnyugtató előnnyel párosult, amit szünet után még növelni is tudtak, így a megérdemelt győzelemhez nem férhetett kétség.

Weitner Ádám: - Hét nap alatt a harmadik meccsünket játszottuk és ismét tudtunk előre lépni úgy, hogy az edzésterhelésből sem vettünk vissza. A játékunk kezd alakulni, ami mellett kimondottan örülök, hogy ismét kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Eddig úgy tűnik, hogy jó úton járunk, nem szeretnénk erről lelépni.

Imrik László: - Osztályunkon felüli tuással rendelkező hazaiaktól kaptunk ki. A rövid időn belüli kapott gólok megpecsételték sorsunkat. A szünet után próbáltuk az eredményt kozmetikázni, de sajnos ma ennyi volt bennünk.

