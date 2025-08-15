augusztus 15., péntek

Mária névnap

22°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy évig nem játszhat?

1 órája

Brutális volt a megmozdulás, kettétörött a győrújfalui focista bokája

Címkék#megyei foci#amatőr bajnokság#Koroncó#Győrújfalu#sérülés

Ahogy arról beszámoltunk, súlyos sérülés miatt állt a játék mintegy harminc-negyven percen keresztül a szerdán rendezett Koroncó–Győrújfalu vármegyei I. osztályú mérkőzésen. A vendégek fiatal játékosát mentő vitte kórházba, meg kellett operálni.

Kisalföld.hu

A bajnoki 74. percében a hazaiak egyik játékosa becsúszva próbálta meg szerelni a győrújfalui Nádasi Istvánt, ám ellenfelét találta el, akinek lába hatalmasat reccsent. Azonnal látszott, hogy komoly a baj, s valószínűleg eltört a fiatal játékos csontja. Mentőt hívtak hozzá, ami aztán kórházba szállította.

Olyan csúnya, brutális megmozdulás volt, amire azóta sem találok magyarázatot. A hazaiak játékosa hátulról, páros lábbal rúgta meg a fiatal labdarúgónkat. Azért sem értem ezt, mert nem volt benne a meccsben egy ilyen durva szabálytalanság, amilyet, bevallom, én még nem láttam focipályán

 – mondta az eset kapcsán Szabó Tamás, a győrújfaluiak elnöke. 

– Tudtuk, hogy súlyos a sérülés, István lábfeje elég furcsa szögben állt, így azonnal mentőt hívtunk, de csak a második tudta elvinni, mert az elsőben nem volt szakorvos.

A szerencsétlenül járt győr­újfalui játékost megműtötték. 

„Azt mondta, külső-belső bokatörése lett, ami talán még mindig jobb, mint egy komolyabb térdsérülés, de lehet, ebben a bajnokságban már így sem futballozhat.”

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu