8 órája
Brutális volt a megmozdulás, kettétörött a győrújfalui focista bokája
Ahogy arról beszámoltunk, súlyos sérülés miatt állt a játék mintegy harminc-negyven percen keresztül a szerdán rendezett Koroncó–Győrújfalu vármegyei I. osztályú mérkőzésen. A vendégek fiatal játékosát mentő vitte kórházba, meg kellett operálni.
A bajnoki 74. percében a hazaiak egyik játékosa becsúszva próbálta meg szerelni a győrújfalui Nádasi Istvánt, ám ellenfelét találta el, akinek lába hatalmasat reccsent. Azonnal látszott, hogy komoly a baj, s valószínűleg eltört a fiatal játékos csontja. Mentőt hívtak hozzá, ami aztán kórházba szállította.
Olyan csúnya, brutális megmozdulás volt, amire azóta sem találok magyarázatot. A hazaiak játékosa hátulról, páros lábbal rúgta meg a fiatal labdarúgónkat. Azért sem értem ezt, mert nem volt benne a meccsben egy ilyen durva szabálytalanság, amilyet, bevallom, én még nem láttam focipályán
– mondta az eset kapcsán Szabó Tamás, a győrújfaluiak elnöke.
– Tudtuk, hogy súlyos a sérülés, István lábfeje elég furcsa szögben állt, így azonnal mentőt hívtunk, de csak a második tudta elvinni, mert az elsőben nem volt szakorvos.
A szerencsétlenül járt győrújfalui játékost megműtötték.
„Azt mondta, külső-belső bokatörése lett, ami talán még mindig jobb, mint egy komolyabb térdsérülés, de lehet, ebben a bajnokságban már így sem futballozhat.”