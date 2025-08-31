augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olimpiai bajnok lett 1988-ban

1 órája

Borkai Zsolt ma 60 esztendős

Címkék#tornász#győri#Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál#Magyar Olimpiai Bizottság

Kisalföld.hu
Borkai Zsolt ma 60 esztendős

Ma 60 esztendős Borkai Zsolt olimpiai-, világ- és Európa-bajnok, Universiadé-győztes tornász, Szöul lólengés-bajnoka, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke.

Borkai Zsolt 1965. augusztus 31-én született Győrben. A Rába ETO-ban kezdett tornázni, majd a Bp. Honvédba igazolt, a piros-fehér klub színeiből lett olimpiai bajnok 1988-ban.

Pályafutása során 19 magyar bajnoki címet szerzett.

Borkai Zsoltot kétszer, 1987-ben és 1988-ban az év magyar tornászának választották, bekerült a Magyar Tornasport Halhatatlanjai közé.

Győr polgármestereként sokat tett az első magyarországi olimpiai esemény, a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sikeréért.

Napjainkban a Győri AC elnöke.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu