Borkai Zsolt ma 60 esztendős

Ma 60 esztendős Borkai Zsolt olimpiai-, világ- és Európa-bajnok, Universiadé-győztes tornász, Szöul lólengés-bajnoka, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke.

Borkai Zsolt 1965. augusztus 31-én született Győrben. A Rába ETO-ban kezdett tornázni, majd a Bp. Honvédba igazolt, a piros-fehér klub színeiből lett olimpiai bajnok 1988-ban.

Pályafutása során 19 magyar bajnoki címet szerzett.

Borkai Zsoltot kétszer, 1987-ben és 1988-ban az év magyar tornászának választották, bekerült a Magyar Tornasport Halhatatlanjai közé.

Győr polgármestereként sokat tett az első magyarországi olimpiai esemény, a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sikeréért.

Napjainkban a Győri AC elnöke.