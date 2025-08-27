Labdarúgás: Rapid Wien-ETO FC
43 perce
Borbély Balázs: Mindent megteszünk!
Egygólos előnnyel utazik az ETO FC Bécsbe, miután múlt héten 2-1-re nyert a Rapid Wien ellen a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében, vagyis már egy döntetlen is elegendő lenne a számára, hogy története során először feljusson egy európai kupasorozat főtáblájára.
A csütörtöki visszavágó 19 órakor kezdődik Bécsben, az M4 Sport élőben közvetíti.
