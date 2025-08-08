Borbély Balázs: Szerintem ikszes meccs volt – videó

Amennyiben a svéd AIK-t is legyőzi az ETO FC, továbbjut a rájátszáskörbe, ami az utolsó rosta a Konferencia-liga főtáblája előtt. Borbély Balázs gárdája a csütörtöki odavágón 2-1-re kapott ki az északi együttestől, így minden esély megvan arra, hogy a második felvonásban legyőzzék ellenfelüket. Bizakodásra ad okot, hogy az előző körben a szintén egygólos hátrányból induló győriek izgalmas mérkőzésen tudtak fordítani.

Borbély Balázs szerint csapata megfordíthatja a párharc eredményét a visszavágón.

Fotó: ETO FC

Borbély Balázs szerint nem játszottak rosszul

Az AIK a találkozó 22. percére már két góllal vezetett, ez nemcsak a találatok számában jelenthetett hátrányt az ETO játékosai számára, hanem mentálisan is.

Az átmenetekben minden hibánkat megbüntették, a reakcióidőt fel kellett gyorsítani, a párharcokban az intenzitáson kellett javítani. Szerencsére a szünetben rendezni tudtuk a sorokat, a második félidő sokkal jobban is nézett ki, helyzeteket teremtettünk, talán nem akkorákat, mint az elsőben

- fejtette ki Borbély Balázs a Nemzeti Sportnak adott interjúban, majd beszélt a szünetben végrehajtott változtatásokról.

„A félidei csere azért kellett, mert addig a jobb oldalon olyanok futballoztak, akik ilyen szinten még nem szerepeltek, kellett egy kis tapasztalat Stefan Vladoiutól. Stabilizáltuk ezt az oldalt, de kár, hogy nem tudtunk még egy gólt szerezni, mert szerintem ikszes meccs volt. Az első fél óránk nem volt nemzetközi szintű, meg is büntették a svédek, ám aztán mi voltunk a jobb csapat. Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”

A mérkőzés összefoglalója az M4 Sporttól:

Vitális Milán a mérkőzés győri hőse

Bumbát egy szerelés közben fejbe rúgta Thychosen, így Borbély kényszerű cserét hajtott végre. Vitális Milán váltotta a sérült játékost, aki a 79. percben faragott az ETO hátrányából. Anton szöglete után a hazaiak játékosa kifejelte a kapu elől a labdát, ami Vitálishoz pattant, ő pedig egy bátor húzással, 22 méterről rúgta a kapuba a játékszert.