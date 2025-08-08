1 órája
Borbély Balázs: Szerintem ikszes meccs volt – videó
A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének első meccsén kikapott az ETO FC svéd ellenfelétől. Az odavágó eredménye miatt Borbély Balázs nem volt csalódott, sőt: továbbra is bízik abban, hogy hazai pályán megfordíthatják a mérkőzést.
Amennyiben a svéd AIK-t is legyőzi az ETO FC, továbbjut a rájátszáskörbe, ami az utolsó rosta a Konferencia-liga főtáblája előtt. Borbély Balázs gárdája a csütörtöki odavágón 2-1-re kapott ki az északi együttestől, így minden esély megvan arra, hogy a második felvonásban legyőzzék ellenfelüket. Bizakodásra ad okot, hogy az előző körben a szintén egygólos hátrányból induló győriek izgalmas mérkőzésen tudtak fordítani.
Borbély Balázs szerint nem játszottak rosszul
Az AIK a találkozó 22. percére már két góllal vezetett, ez nemcsak a találatok számában jelenthetett hátrányt az ETO játékosai számára, hanem mentálisan is.
Az átmenetekben minden hibánkat megbüntették, a reakcióidőt fel kellett gyorsítani, a párharcokban az intenzitáson kellett javítani. Szerencsére a szünetben rendezni tudtuk a sorokat, a második félidő sokkal jobban is nézett ki, helyzeteket teremtettünk, talán nem akkorákat, mint az elsőben
- fejtette ki Borbély Balázs a Nemzeti Sportnak adott interjúban, majd beszélt a szünetben végrehajtott változtatásokról.
„A félidei csere azért kellett, mert addig a jobb oldalon olyanok futballoztak, akik ilyen szinten még nem szerepeltek, kellett egy kis tapasztalat Stefan Vladoiutól. Stabilizáltuk ezt az oldalt, de kár, hogy nem tudtunk még egy gólt szerezni, mert szerintem ikszes meccs volt. Az első fél óránk nem volt nemzetközi szintű, meg is büntették a svédek, ám aztán mi voltunk a jobb csapat. Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”
A mérkőzés összefoglalója az M4 Sporttól:
Vitális Milán a mérkőzés győri hőse
Bumbát egy szerelés közben fejbe rúgta Thychosen, így Borbély kényszerű cserét hajtott végre. Vitális Milán váltotta a sérült játékost, aki a 79. percben faragott az ETO hátrányából. Anton szöglete után a hazaiak játékosa kifejelte a kapu elől a labdát, ami Vitálishoz pattant, ő pedig egy bátor húzással, 22 méterről rúgta a kapuba a játékszert.
A kisebb kihagyás után pályára lépő játékos az M4 Sportnak nyilatkozott a mérkőzés után:
„Betegségből jöttem vissza, azt, hogy ilyen hamar visszatérhettem, a feleségemnek és a családomnak köszönhetem. Nekik is ajánlom a gólomat, nagyon remélem, hogy ezzel a csapatnak és magamnak is lendületet adtam. A gólomat megelőző szögletnél nagyon üresen voltam, éreztem, hogy jól jön a labda. Hál’ Istennek pont előrefelé sikerült átvennem, s pont úgy pattant, hogy a kis résen át tudtam lőni”
- mondta el Vitális, és kiemelte, hogy a fokozatos visszatérés miatt pont ennyi játékpercre volt szüksége. Remélhetőleg az ETO FC következő mérkőzésén, Zalaegerszegen már kezdőként tud számolni Borbély Balázs a játékossal.
A Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóját augusztus 14-én játsszák a felek, az ETO Parkban 19 órakor lépnek pályára. Az online jegyértékesítés erre a mérkőzésre augusztus 8-án 12 órakor indul. A győri klub felhívta a szurkolók figyelmét arra, hogy az AIK elleni mérkőzés kiemelt biztonsági kockázatú, ezért jegyértékesítés névre szólóan történik.