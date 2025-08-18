36 perce
Ötvenedszer zúghatják a lelátón Borbély Balázs nevét
Felemás volt a 2023/2024-es idény az ETO számára. Kilenc év pokoljárás – így emlegették a győri klub szurkolói az alsóbb osztályokban töltött éveket – után Borbély Balázs irányítása alatt jutottak vissza a zöld-fehérek az élvonalba. A felvidéki szakember új lendületet adott az együttesnek, a Rapid ellen csütörtökön az 50. tétmérkőzésén irányítja az ETO-t.
Borbély Balázs vezetőedző a győztes mérkőzések után is reálisan értékel.
Fotó: Molcsányi Máté
Az ETO az utolsó NB II-ben töltött idényét a spanyol Antonio Munoz vezetőedzővel kezdte meg, de sem ő, sem pedig a helyére 2024 februárjában kinevezett tréner, Szergej Kuznyecov nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Miután Kuznyecovval a harmadik helyre csúszott az ETO a tabellán, megszületett a végső döntés: a feljutásért küzdő klub élére új edzőt kellett találni. A választás az edzői pályafutásának jelentős részét a Dunaszerdahelynél töltő Borbély Balázsra esett.
A szakember a DAC 1904 tartalékcsapatnál és az ifjúsági együttesnél is dolgozott, két idényben a felnőttcsapatnál volt segédedző. Magyarországon a Ferencváros U17-es gárdáját irányította, 2022 nyarától pedig újra Dunaszerdahelyen dolgozott, akkor már a felnőttek asszisztens edzőjeként.
A Merkantil Bank Liga utolsó öt fordulójában minden pont számított, ahhoz, hogy az utolsó mérkőzésen a feljutást ünnepelhesse az ETO, már nem fért bele a hibázás. A mosonmagyaróvári sima győzelmet egy feszült, szoros mérkőzés követte a Pécs ellen. A következő találkozón a Kazincbarcika 2-0-ás vezetéséből is sikerült felállnia Borbély gárdájának, végül 3-2-re nyerték a meccset. A Vasassal hazai pályán, telt ház előtt játszott a győri csapat győztes mérkőzést, majd az utolsó fordulóban az ajkai stadion gyepén már elkezdődhetett a feljutást ünneplő fieszta, ami még aznap este, teljes eufóriában folytatódott a győri belvárosban. Akkor Borbély Balázs csak annyit mondott:
Elhitettem velük, hogy tudnak focizni.
Nehéz kezdet után vitte sikerre a csapatot Borbély Balázs
Ahogyan azzal előre lehetett számolni, az élvonalbeli mérkőzések teljesen más kihívás elé állították az ETO-t, az első öt fordulóban Borbélyék nem találták a többi csapat ellenszerét. Az egyik nagy áttörést a Puskás Akadémia elleni meccs hozta, a zöld-fehérek 3-0-ra verték a felcsútiakat. A téli edzőtábor és az edzőmérkőzések összekovácsolták a csapatot, a tavaszi idény pedig fergetegesre sikeredett és Borbélyék az NB I-ben 15 mérkőzésig tartó veretlenségi sorozatot produkáltak – ez egyébként az OTP Bank Ligában szereplő együttesek egyikének sem sikerült. A jó széria nem csak a tabella negyedik helyéig repítette a csapatot, de Konferencia-liga indulást is ért. Ez minden várakozást felülmúlt, a szurkolók minden mérkőzés végén Borbély Balázst éltették. A Zalaegerszegen megszerzett egy pont biztos belépőt jelentett a nemzetközi kupaporondra, a tréner bár mosolygott, a tőle megszokott visszafogottsággal nyilatkozott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón:
„Volt egy olyan időszaka a tavasznak, amikor eldőlt, hogy bennmaradunk, lement a nyomás. Nemcsak rólam, hanem a játékosokról is, és teljesen felszabadultan játszottak. Utána jöttek a következő eredmények, ami közelebb hozta Európát és jött egy újabb nyomás, amire alig voltunk felkészülve. Szerencsére ezt le tudtuk hozni és meg tudtunk birkózni vele.”
Egy kör is elég lett volna a Konferencia-ligában, a rájátszásra készülnek
Borbély Balázs és a csapat felkészültségét mutatja, hogy bár az örmény Pjunik Jerevan és a svéd AIK ellen is elveszítették a párharc első mérkőzését, a visszavágóban fordítottak, így a Konferencia-liga rájátszáskörében futballozhatnak augusztus 21-én, ami Borbély Balázs 50. tétmérkőzése lesz az ETO kispadján.
A tréner eddig
- öt NB II-es meccsen
- három MOL Magyar Kupa mérkőzésen
- 37 NB I-es találkozón és
- négy Konferencia-liga mérkőzésen
irányította a csapatot.
Az előző idény „edzőkeringőjében" 12 alkalommal változott a vezetőedző személye a csapatoknál, így csak három olyan tréner van a Fizz Liga 2025/2026-os évadában, aki Borbélynál hosszabb ideje irányítja az együttesét.
- Hornyák Zsolt 2019 júniusa óta a Puskás Akadémia
- Horváth Dávid 2022 októbere óta az MTK
- Bognár György 2023 februárja óta a Paksi FC
vezetőedzője.
Az ETO mostani sikerét a szurkolók az 1982-es bajnoki idényhez hasonlítják, az akkor Rába ETO néven működő klub Verebes József irányítása alatt bajnoki győzelmet ünnepelhetett. Tízezrek töltötték meg a lelátókat, és most úgy tűnik, 2025-ben újra futball-láz van Győrben, visszatérnek a zöld-fehérek szimpatizánsai. És Borbély Balázs nevétől visszhangzik a nyugati lelátó (is).