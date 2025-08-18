Ötvenedszer zúghatják a lelátón Borbély Balázs nevét

Az ETO az utolsó NB II-ben töltött idényét a spanyol Antonio Munoz vezetőedzővel kezdte meg, de sem ő, sem pedig a helyére 2024 februárjában kinevezett tréner, Szergej Kuznyecov nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Miután Kuznyecovval a harmadik helyre csúszott az ETO a tabellán, megszületett a végső döntés: a feljutásért küzdő klub élére új edzőt kellett találni. A választás az edzői pályafutásának jelentős részét a Dunaszerdahelynél töltő Borbély Balázsra esett.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője. Fotó: MW archív

A szakember a DAC 1904 tartalékcsapatnál és az ifjúsági együttesnél is dolgozott, két idényben a felnőttcsapatnál volt segédedző. Magyarországon a Ferencváros U17-es gárdáját irányította, 2022 nyarától pedig újra Dunaszerdahelyen dolgozott, akkor már a felnőttek asszisztens edzőjeként.

A Merkantil Bank Liga utolsó öt fordulójában minden pont számított, ahhoz, hogy az utolsó mérkőzésen a feljutást ünnepelhesse az ETO, már nem fért bele a hibázás. A mosonmagyaróvári sima győzelmet egy feszült, szoros mérkőzés követte a Pécs ellen. A következő találkozón a Kazincbarcika 2-0-ás vezetéséből is sikerült felállnia Borbély gárdájának, végül 3-2-re nyerték a meccset. A Vasassal hazai pályán, telt ház előtt játszott a győri csapat győztes mérkőzést, majd az utolsó fordulóban az ajkai stadion gyepén már elkezdődhetett a feljutást ünneplő fieszta, ami még aznap este, teljes eufóriában folytatódott a győri belvárosban. Akkor Borbély Balázs csak annyit mondott:

Elhitettem velük, hogy tudnak focizni.

Nehéz kezdet után vitte sikerre a csapatot Borbély Balázs

Ahogyan azzal előre lehetett számolni, az élvonalbeli mérkőzések teljesen más kihívás elé állították az ETO-t, az első öt fordulóban Borbélyék nem találták a többi csapat ellenszerét. Az egyik nagy áttörést a Puskás Akadémia elleni meccs hozta, a zöld-fehérek 3-0-ra verték a felcsútiakat. A téli edzőtábor és az edzőmérkőzések összekovácsolták a csapatot, a tavaszi idény pedig fergetegesre sikeredett és Borbélyék az NB I-ben 15 mérkőzésig tartó veretlenségi sorozatot produkáltak – ez egyébként az OTP Bank Ligában szereplő együttesek egyikének sem sikerült. A jó széria nem csak a tabella negyedik helyéig repítette a csapatot, de Konferencia-liga indulást is ért. Ez minden várakozást felülmúlt, a szurkolók minden mérkőzés végén Borbély Balázst éltették. A Zalaegerszegen megszerzett egy pont biztos belépőt jelentett a nemzetközi kupaporondra, a tréner bár mosolygott, a tőle megszokott visszafogottsággal nyilatkozott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón: