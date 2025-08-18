augusztus 18., hétfő

Atlétika

1 órája

Böndör ismét jól ugrott

A rúdugró Böndör Márton 5,62 méteres eredménnyel a negyedik helyen végzett a Lengyelországban rendezett nemzetközi atlétikai versenyen.

A 23 éves győri atléta mostani eredménye azért is fontos, mert ezzel megerősítette kvótát érő helyét a szeptemberi, tokiói világbajnokság kvalifikációs ranglistáján.

A Miedzyzdrojében rendezett Arany Homok elnevezésű viadalon a rúdugrók a promenádon mérték össze tudásukat. A győzelmet a lengyel Piotr Lisek szerezte meg 5,72 méterrel.
Böndör a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával robbant be a nemzetközi elitbe, majd a Gyulai Memorialon szintén 5,62 métert ért el. 
A győri atléta a budapesti versenyen az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán „libbent” át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

Most már tudok magamra úgy gondolni, mint egy 5,70-es ugróra, de előtte nagyon furcsa volt ebbe belegondolni. Főleg úgy, hogy már a magyar csúcshoz és a világbajnoki szinthez (5,82 m) is kezdek közeledni

– nyilatkozta korábban Böndör.
A 23 éves sportoló és edzője – egyben testvére – , Böndör Dániel elárulták, hogy a kiemelkedő eredmény után nem változtattak radikálisan az edzésmunkán, a technikába „nem nyúltak bele”, ugyanakkor kisebb módosításokat hozott magával a madridi ugrás. Ilyen, hogy a korábbinál magasabbra rakják a lécet a tréningeken. 
Abban egyetértettek, hogy a 25 centis javítás nem kis részben a –  győri egyesület által biztosított –  új rudaknak köszönhető, amelyek a korábbiaknál sokkal jobban illenek Márton technikájához.öszönhető, amelyek a korábbiaknál sokkal jobban illenek Márton technikájához.

 

