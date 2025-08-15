Bolla üzent a győrieknek - a Rapid lesz az ETO ellenfele

Az ETO FC jövő csütörtökön fogadja (még nem tudni, hol) a korábbi Fradi-edző, Peter Stöger által irányított Rapid gárdáját, míg a visszavágó augusztus 28-án lesz Bécsben. A párharc tétje a Konferencialiga 36 csapatos főtáblája.

A Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien lesz az ETO ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó körében: az osztrák együttes tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United vendégeként. Az első mérkőzéshez hasonlóan 2-2-re végződő találkozó szünetében a vendéglátó még két góllal vezetett, innen egyenlített az osztrák alakulat, amelyben Bolla gólpasszt adott, míg a túloldalon Keresztes sárga lapot kapott, mindketten végigjátszották a mérkőzést. A hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesek - amelyek során mindkét magyar futballista csapata ötödik rúgójaként értékesítette a maga kísérletét - pedig a Rapid Wiennek kedveztek.

„Örülök, hogy ezzel segíthettem a csapatot – idézte a Magyar Nemzet Bolla Bendegúzt, aki kitért a győriek elleni párharcra is: – Mindig különleges saját országbeli csapattal megmérkőzni. Kielemezzük őket, mert biztosan nem véletlenül jutottak el idáig, megérdemelték ezt az utat. Mi viszont senkitől sem ijedünk meg, és jól felkészülünk az idegenbeli odavágóra, hogy a saját játékunkra koncentrálhassunk” – mondta a magyar játékos.

Baráth Péter az első félidő ráadásában gólt szerzett, együttese, a második játékrész elején emberelőnybe került, a lengyel Raków Czestochow pedig létszámfölényét kihasználva 2-0-ra nyert, így 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Makkabi Haifát. A találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezték, a pályaválasztó az izraeli együttes volt.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágók:

Dundee United (skót)-Rapid Wien (osztrák) 2-2 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-5

Továbbjutott: a Rapid Wien 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

Makkabi Haifa (izraeli)-Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a Raków Czestochowa, 2-1-es összesítéssel.