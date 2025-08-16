augusztus 16., szombat

Megműtötték

3 órája

Furcsa szögben állt a lábfejem - mondta a kórházban a focista, akinek a bokáját törték

„Ilyet sportoló a másikkal nem csinál”– állítja a kórházi ágyán lábadozó győrújfalui futballista, Nádasi István, akinek a bokája az ellenfél egyik játékosának brutális megmozdulása miatt ficamodott ki és tört el a Koroncó–Győrújfalu megyei I. osztályú mérkőzésen.

Szeitz Tibor

„Héderváron kezdtem el futballozni, másfél éve kerültem Győrújfalura, előtte Mosonmagyaróváron töltöttem el egy hat éves, szép időszakot. Úgy gondoltam, van keresnivalóm a sportágban, mert nem csak jót tesz az egészségnek, szeretek is focizni. Jól érzem magam a társaimmal, és talán nem is megy rosszul a játék. Most sajnos egy ideig ez kimarad az életemből, ami biztosan furcsa lesz, mert még soha nem voltam sérült. Nyilván senki sem úgy megy fel a pályára, hogy valami baj történik vele, én sem gondoltam erre, pláne hogy ennyire súlyos lesz a sérülés” – tette hozzá a húsz esztendős labdarúgó, aki elmesélte, mire emlékszik a vele történtekből, a szörnyű bokatörésről.

Bokatörés után műtét a Petz-kórházban - A fiatal labdarúgó bokáját két csavarral és egy fémlemezzel rögzítették az orvosok.
Bokatörés után műtét a Petz-kórházban - A fiatal labdarúgó bokáját két csavarral és egy fémlemezzel rögzítették az orvosok.

Bokatörés után sokkot kapott, brutális volt a megmozdulás

„Egyik csapattársamnak még a saját térfelünkön sikerült labdát szereznie, ami aztán hozzám került. Mivel nem nagyon volt a közelemben senki, megindultam a szélen, s úgy gondoltam elérhetek egészen az alapvonalig. Az első hazai védőt sikerült kicseleznem, de aztán érkezett egy másik. Félig oldalról, hátulról páros lábbal csúszott rám, s telibe találta a lábam. Először még nem éreztem, mekkora a baj, de aztán megláttam a bokám... Furcsa szögben állt, a normálishoz képest kilencven fokkal elfordulva. Ekkor már iszonyatos fájdalmam volt, üvöltöttem, hogy gyorsan hívjanak mentőt.”

A fiatal futballista szinte sokkot kapott, így néhány részletre nem emlékszik.
„Arra még igen, hogy többen is odafutottak hozzám, köztük az édesapám is. Próbáltak megnyugtatni, vízzel locsoltak, eltakarták a lábam, hogy ne lássák a gyerekek, köztük a nyolc éves kistestvérem. Rossz elképzelni, hogy ő és az édesapám is mit élhettek át.”
A játékos sérülése annyira súlyos volt, hogy az először kiérkező mentők inkább szakorvost hívtak.

"Ilyet sportoló a másikkal nem csinál"

„Addig fájdalomcsillapítókat kaptam, kicsit el is bódultam” – tette hozzá a focista, akit azóta megoperáltak.
„Két csavarral és egy nagyobb fémlemezzel rögzítették a bokámat. Azt mondták jól sikerült a műtét, vasárnap remélhetőleg haza is engednek. Hat hétig fekvőgipsz lesz a lábamon, utána kezdhetem el a rehabilitációt.”
S, hogy haragszik-e a sérülését okozó játékosra, István így válaszolt:
„Nem tudom. Próbálom nem az én szemszögemből megítélni, amit tett. Nagyon nehéz nem szándékosságra gondolni. Ilyet sportoló a másikkal nem csinál. Szoros volt a meccs, kettő-kettő volt az állás, nyilván szeretett volna mindenképp megállítani, de ha még szabálytalanul is, lett volna erre sokkal kíméletesebb megoldás. Azt azért hozzá kell tenni, hogy már ott a pályán elnézést kért, és azóta rám is írt. Ami biztos, szeretném az esetet minél előbb elfelejteni, és minél előbb felépülni, majd újra futballozni.”

