Furcsa szögben állt a lábfejem - mondta a kórházban a focista, akinek a bokáját törték

„Héderváron kezdtem el futballozni, másfél éve kerültem Győrújfalura, előtte Mosonmagyaróváron töltöttem el egy hat éves, szép időszakot. Úgy gondoltam, van keresnivalóm a sportágban, mert nem csak jót tesz az egészségnek, szeretek is focizni. Jól érzem magam a társaimmal, és talán nem is megy rosszul a játék. Most sajnos egy ideig ez kimarad az életemből, ami biztosan furcsa lesz, mert még soha nem voltam sérült. Nyilván senki sem úgy megy fel a pályára, hogy valami baj történik vele, én sem gondoltam erre, pláne hogy ennyire súlyos lesz a sérülés” – tette hozzá a húsz esztendős labdarúgó, aki elmesélte, mire emlékszik a vele történtekből, a szörnyű bokatörésről.

Bokatörés után műtét a Petz-kórházban - A fiatal labdarúgó bokáját két csavarral és egy fémlemezzel rögzítették az orvosok.

Bokatörés után sokkot kapott, brutális volt a megmozdulás

„Egyik csapattársamnak még a saját térfelünkön sikerült labdát szereznie, ami aztán hozzám került. Mivel nem nagyon volt a közelemben senki, megindultam a szélen, s úgy gondoltam elérhetek egészen az alapvonalig. Az első hazai védőt sikerült kicseleznem, de aztán érkezett egy másik. Félig oldalról, hátulról páros lábbal csúszott rám, s telibe találta a lábam. Először még nem éreztem, mekkora a baj, de aztán megláttam a bokám... Furcsa szögben állt, a normálishoz képest kilencven fokkal elfordulva. Ekkor már iszonyatos fájdalmam volt, üvöltöttem, hogy gyorsan hívjanak mentőt.”

A fiatal futballista szinte sokkot kapott, így néhány részletre nem emlékszik.

„Arra még igen, hogy többen is odafutottak hozzám, köztük az édesapám is. Próbáltak megnyugtatni, vízzel locsoltak, eltakarták a lábam, hogy ne lássák a gyerekek, köztük a nyolc éves kistestvérem. Rossz elképzelni, hogy ő és az édesapám is mit élhettek át.”

A játékos sérülése annyira súlyos volt, hogy az először kiérkező mentők inkább szakorvost hívtak.