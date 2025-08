Beindul a „focigyár” - rengeteg kupameccs lesz hétvégén a vármegyében

Hétvégén rendezik a MOL Magyar Kupa 2025/2026-os idényének első fordulóját. Ebben a körben kilenc Győr-Moson-Sopron vármegyei együttes érdekelt.

Az első fordulóban összesen 144 gárda lép pályára, a 12 NB I-es és a 16 NB II-es csapat majd csak a harmadik fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe.

Mivel a csapatokat földrajzi elhelyezkedésük alapján négy sorsolási csoportba sorolták be, több Győr-Moson-Sopron vármegyei együttes, így a két NB III-as csapatunk, a Gyirmót FC Győr és az FC Sopron is egymás ellen játszik.

Érdekesség, hogy a két gárda nemrég a harmadosztály első fordulójában már összecsapott egymással, a jó iramú mérkőzésen 4–1-es gyirmóti siker született. Az elmúlt idény Északnyugati csoportjának bajnoka, a Credobus Mosonmagyaróvár Szombathelyen harcolhatja ki a továbbjutást.

Izgalmas csatát ígér a vármegyei I. osztály két nagy riválisa, a Koroncó és a Mezőörs mérkőzése is, de Sopronban is két vármegyei együttes, a SFAC és a Kapuvár méri össze az erejét.

A továbbjutás egy meccsen dől el, amennyiben a 90 perc során döntetlen az eredmény, akkor kétszer 15 perces hosszabbítás következik. Ha akkor sincs döntés, akkor tizenegyespárbajt vívnak a felek.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatok programja, szombat: Bőny SE–Újperint SE (Vas I.), 16.30 óra. Király SE (Vas I.)–Credobus Mosonmagyaróvár, 18 óra. Gyirmót FC Győr–FC Sopron, 19 óra. Vasárnap: Koroncó KSSZE–Mezőörs KSE, 16.30 óra. ESK Ménfőcsanak–Dorogi FC (NB III), 16.30 óra. Soproni FAC 1900–Intretech Kapuvári SE, 16.30 óra.

Elkezdődnek a küzdelmek a Keglovich László Vármegyei Kupában is, az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 3., vasárnap, de több összecsapást már augusztus 2-án, szombaton megrendeznek, több mérkőzést majd augusztus 13-án, szerdán játszanak. A Kapuvár, a Mezőörs, a Koroncó, a Ménfőcsanak, a Bőny és a SFAC a MOL Magyar Kupában érdekelt, így ezek a csapatok az első fordulóban erőnyerők.

Labdarúgás, Keglovich László Vármegyei Kupa, 1. forduló, péntek: Győrladamér–Győrszentiván 1–6. Szombat: Sopronhorpács–Fertőszentmiklós, Kisfalud–Újkér, FIT Fertőpart SE Hegykő–Osli, 17 óra. Vasárnap: Fertőrákos–Vitnyéd, Nagylózs–Lövő, Rábakecöl–Répcementi SE, Egyházasfalu–Petőháza, Tercia-Fertőendréd–Nagycenk, Fertőd–Rábatamási, Kardos-Menti SE Pusztacsalád–Csapod, Babót–Beled, Egyed–Szany, Vág–Csikvánd, Kóny–Rábaszentandrás, Bágyogszovát–Farád, Felpéc–Bácsa, Tényő–Kajárpéc-Herold Trans, Gyömöre–Markotabödöge, Bakonyszentlászló–DAC II, DAC-Nádorváros–Pér, Töltéstava–Győrasszonyfa, Pázmándfalu–Veszprémvarsány, Győrság–Nyúl, Nagyszentjános–Győrújfalu, Rábaszentmihály–Börcs, Győrsövényház–Mosonszentmiklós, Dunaszeg–Hédervár, Dunasziget–Dunakiliti, Bezenye–Rajka, Püski–Levél, Mosonszolnok–Jánossomorja, Halászi–Hegyeshalom, Dunaszentpál–Máriakálnok, Pannonhalma–Lipót Pékség, Kunsziget–Csornai SE, Kimle–Abda, 17 óra. Mihályi–Zsira, Sokorópátka–Téti Sokoró, Tápi Sasok–Győrújbarát, Lébény–Gönyű, 18 óra. Augusztus 13, szerda: Bajcs–Vámosszabadi, Harka–SVSE, Ágfalva–Balf, Jobaháza–Répcevis, Győrzámoly–Győr Sharks, Enese–Himod, Mecsér–Öttevény, Rábapatona–Darnó-Zseli, 18 óra.

Játék nélkül: Károlyháza–MITE 0–3, Kópháza–MET-NA-Veszkény 0–3.