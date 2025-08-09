Több ezren szelik át közép-Európa legnagyobb tavát a Balaton-átúszáson - XXL galéria, videó

„Ha ez egy futóesemény lenne, Európából két nap alatt ötvenezer ember látnánk vendégül, hiszen ez a kontinens legnagyobb úszása a legcsodálatosabb környezetben. Ilyen vízhőfokkal, ilyen időjárásban úszni Európában sehol. Ezért vagyunk a legnagyobbak. A költségvetésünkben felkészültünk arra, hogy akár el is maradhat a rendezvény”

- mondta el a versenyigazgató, aki kiemelte: a 43. Lidl Balaton-átúszást 47 év alatt mindössze háromszor kellett törölni és négyszer fordult elő a mostanihoz hasonló, kétszeri halasztás. Minden lemondott hétvége nagyjából 25%-os visszaeséssel jár, mivel a nevezők jelentős része kisebb nyaralással köti össze az átúszás hétvégéjét. Az első eseményt inkább túlbiztosítják, ezer fővel futnak neki a szervezésnek. A versenyzők biztonságáról 140 vitorlás alkotta úszófolyosón három kórházhajóval gondoskodnak.

„A hajók 50-60 méterenként állnak. Nemcsak az utat mutatják, hanem meg is lehet rajtuk kapaszkodni. Ha valakinek komoly gondja van, vagy feladja, ezeken menedéket talál, innen kiviszik őt a partra.”

Kocsis Árpád úgy véli, a 99%-ban amatőrökből álló mezőny átlagosan 3 órát tölt a vízben.

„Átlagos úszástudással és átlagos erőnléttel át lehet úszni a Balatont. A klasszikus mondás, hogy nem a táv öl meg, hanem az iram, itt is érvényes, szépen, kényelmes tempóban, előre megtervezve át lehet úszni a tavat. Ehhez elég annyi is, hogy decembertől, vagy januártól heti kétszer eljárjon valaki úszni, így ezer százalék biztonsággal mondhatom, sikerülni fog neki. Ez egy bakancslistás esemény kell, hogy legyen minden sportolni szerető ember számára. Mindegy, milyen sportágat űz. A Balaton közepén megállni, és visszatekinteni a tanúhegyekre, aztán visszafordulni, és látni, hogy milyen messze van még a másik part és a Balatonboglári gömbkilátó, mindenkinek látni kell.