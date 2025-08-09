Megúszták: szűk egy óra kellett a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének

Az égiek is úgy akarták, hogy a harmadik nekirugaszkodásra ugyan, de végre megtarthassák a 43. Lidl Balaton-átúszást. Az eredetileg 13 ezer fős mezőnyt jelentősen megritkította a kétszeri időpont-módosítás, mintegy ötezer nevezést mondtak vissza, de a jelentkezés újranyitásával és a helyszínen csatlakozókkal sikerült tízezer felé tornázni a létszámot.

Az idei Balaton-átúszást több mint tízezren teljesítették.

Fotó: Krizsán Csaba

Volt, aki a szokásosnál is jobban megadta a módját a teljesítésnek: Bajzát László matyómintás népviseletben úszott, ami nem az első alkalommal fordult elő, idén viszont még inkább megnehezítette a dolgát.

Be kell törni az inget, de ezen az úszáson az ing tört be engem. Volt, hogy tűzoltóruhában, volt, hogy ballonokkal úszókaput húztunk át, most pedig már nyolc éve annak, hogy matyó népviseletben úszom

- büszkélkedett a tűzoltó, aki néhány éve plusz 45 kilogrammos súllyal, teljes tűzoltó-felszerelésben úszta át a Balatont.

A téti Norbert elsőbálozóként vett részt a sporteseményen. Mint mondta, egy szilveszteri fogadalom miatt nevezett és 25 méteres medencében, havi 2-3 úszással készült fel a teljesítésre, ami aztán 2 óra 34 perc alatt sikerült is neki.

Ez egyébként ez lényegesen gyorsabban sikerült Norbertnek, mint az átlagnak: Kocsis Árpád versenyigazgató szerint az úszók a teljes távon három órát töltenek a vízben.