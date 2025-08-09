augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balaton-átúszás

1 órája

Megúszták: szűk egy óra kellett a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének

Címkék#Győr-Moson-Sopron vármegye#úszóverseny#Kocsis Árpád#Barabás Imre#Balaton#Balaton-átúszás

A kétszeri halasztás után augusztus 9-én végre vízbe ereszkedhetett a több ezer amatőr sportoló. A Balaton-átúszás leggyorsabb teljesítőjének alig több, mint egy órára volt szüksége ahhoz, hogy átszelje a tavat.

Venesz Klaudia
Megúszták: szűk egy óra kellett a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének

Czene Gábor paraúszó háromszor teljesítette a Balaton-átúszás klasszikus távját.

Fotó: Krizsán Csaba

Az égiek is úgy akarták, hogy a harmadik nekirugaszkodásra ugyan, de végre megtarthassák a 43. Lidl Balaton-átúszást. Az eredetileg 13 ezer fős mezőnyt jelentősen megritkította a kétszeri időpont-módosítás, mintegy ötezer nevezést mondtak vissza, de a jelentkezés újranyitásával és a helyszínen csatlakozókkal sikerült tízezer felé tornázni a létszámot. 

Balaton-átúszás
Az idei Balaton-átúszást több mint tízezren teljesítették.
Fotó: Krizsán Csaba

Volt, aki a szokásosnál is jobban megadta a módját a teljesítésnek: Bajzát László matyómintás népviseletben úszott, ami nem az első alkalommal fordult elő, idén viszont még inkább megnehezítette a dolgát.

Be kell törni az inget, de ezen az úszáson az ing tört be engem. Volt, hogy tűzoltóruhában, volt, hogy ballonokkal úszókaput húztunk át, most pedig már nyolc éve annak, hogy matyó népviseletben úszom

- büszkélkedett a tűzoltó, aki néhány éve plusz 45 kilogrammos súllyal, teljes tűzoltó-felszerelésben úszta át a Balatont. 

A téti Norbert elsőbálozóként vett részt a sporteseményen. Mint mondta, egy szilveszteri fogadalom miatt nevezett és 25 méteres medencében, havi 2-3 úszással készült fel a teljesítésre, ami aztán 2 óra 34 perc alatt sikerült is neki. 

Ez egyébként ez lényegesen gyorsabban sikerült Norbertnek, mint az átlagnak: Kocsis Árpád versenyigazgató szerint az úszók a teljes távon három órát töltenek a vízben.

Alig egy óra kellett a teljesítésre a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének

Az 5,2 kilométeres, klasszikus táv győztesei:

  • Barabás Imre, a nyíltvízi úszóválogatott tagja 1 óra 2 perc 49 másodperc alatt ért célba
  • Győr-Moson-Sopron vármegye leggyorsabb úszójának, a soproni Nagy Gábornak 1 óra 23 percre volt szüksége a teljesítéshez
  • Czene Gábor paratriatlonos sportoló elképesztő teljesítménnyel, háromszor teljesítette a távot.

A teljes távon a legidősebb hölgy versenyző 79 éves volt, az urak között pedig a 84 éves teljesítő volt a korrekorder.

A rendezvényen a jótékonyság is fontos szerepet kapott: a nevezésekből befolyt összegből 1,5 millió forintot utalnak át a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának, a Bátor Tábor Alapítvány jótékony sportközössége, az Élménykülönítmény pedig 4,5 millió forintot gyűjtött. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu