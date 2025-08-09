1 órája
Megúszták: szűk egy óra kellett a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének
A kétszeri halasztás után augusztus 9-én végre vízbe ereszkedhetett a több ezer amatőr sportoló. A Balaton-átúszás leggyorsabb teljesítőjének alig több, mint egy órára volt szüksége ahhoz, hogy átszelje a tavat.
Czene Gábor paraúszó háromszor teljesítette a Balaton-átúszás klasszikus távját.
Fotó: Krizsán Csaba
Az égiek is úgy akarták, hogy a harmadik nekirugaszkodásra ugyan, de végre megtarthassák a 43. Lidl Balaton-átúszást. Az eredetileg 13 ezer fős mezőnyt jelentősen megritkította a kétszeri időpont-módosítás, mintegy ötezer nevezést mondtak vissza, de a jelentkezés újranyitásával és a helyszínen csatlakozókkal sikerült tízezer felé tornázni a létszámot.
Volt, aki a szokásosnál is jobban megadta a módját a teljesítésnek: Bajzát László matyómintás népviseletben úszott, ami nem az első alkalommal fordult elő, idén viszont még inkább megnehezítette a dolgát.
Be kell törni az inget, de ezen az úszáson az ing tört be engem. Volt, hogy tűzoltóruhában, volt, hogy ballonokkal úszókaput húztunk át, most pedig már nyolc éve annak, hogy matyó népviseletben úszom
- büszkélkedett a tűzoltó, aki néhány éve plusz 45 kilogrammos súllyal, teljes tűzoltó-felszerelésben úszta át a Balatont.
A téti Norbert elsőbálozóként vett részt a sporteseményen. Mint mondta, egy szilveszteri fogadalom miatt nevezett és 25 méteres medencében, havi 2-3 úszással készült fel a teljesítésre, ami aztán 2 óra 34 perc alatt sikerült is neki.
Ez egyébként ez lényegesen gyorsabban sikerült Norbertnek, mint az átlagnak: Kocsis Árpád versenyigazgató szerint az úszók a teljes távon három órát töltenek a vízben.
Alig egy óra kellett a teljesítésre a Balaton-átúszás leggyorsabb versenyzőjének
Az 5,2 kilométeres, klasszikus táv győztesei:
- Barabás Imre, a nyíltvízi úszóválogatott tagja 1 óra 2 perc 49 másodperc alatt ért célba
- Győr-Moson-Sopron vármegye leggyorsabb úszójának, a soproni Nagy Gábornak 1 óra 23 percre volt szüksége a teljesítéshez
- Czene Gábor paratriatlonos sportoló elképesztő teljesítménnyel, háromszor teljesítette a távot.
A teljes távon a legidősebb hölgy versenyző 79 éves volt, az urak között pedig a 84 éves teljesítő volt a korrekorder.
A rendezvényen a jótékonyság is fontos szerepet kapott: a nevezésekből befolyt összegből 1,5 millió forintot utalnak át a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának, a Bátor Tábor Alapítvány jótékony sportközössége, az Élménykülönítmény pedig 4,5 millió forintot gyűjtött.