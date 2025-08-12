augusztus 12., kedd

Tenisz

11 órája

Babosék továbbjutottak Cincinattiban

Kisalföld.hu
Babosék továbbjutottak Cincinattiban

Babos Tímea továbbjutott a brazil Luisa Stefanival, miután döntő rövidítés során felülmúlták a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan duót a cincinnati WTA-mestertorna 1. fordulójában.

Az első szettben a felek eljutottak a tie-breakig, amelyben a kínaiak 5–0-val kezdtek, és nem is engedték ki a kezükből a rövidítést, tehát megnyerték a játszmát. Jól indult a második felvonás Babosék számára, mivel éltek első bréklabdájukkal, így 3:0-ra elhúztak. Ekkor áramszünet miatt félbeszakadt a mérkőzésük, s csak több mint egy óra kényszerszünet után folytatódhatott. Ezt követően 4:1-nél 40:15-re vezetett fogadóként a magyar, brazil duó, s ugyan nem sikerült brékelni, nem is volt rá szükség, Babos később kiszerválta a játszmát.

Döntő rövidítésben dőlt az összecsapás, a magyar, brazil kettős kihasználta az első meccslabdáját, így megnyerte a kétórás találkozót.

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan (kínaiak) 6:7 (2–7), 6:3, 10–4 – döntő rövidítés (Forrás: NSO)

