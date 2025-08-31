Babosék a nyolcaddöntőben, megsérült a körme + videó

A soproni Babos Tímea és Luisa Stefani párosa nyolcaddöntőbe jutott az amerikai nyílt bajnokságon.

A magyar, brazil kettős az első fordulóban szetthátrányból fordítva nyert a Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko cseh, lett duó ellen, a második körben pedig két hazai teniszező várt rá. Babosék 1 óra 38 perces találkozó után bejutott a 16 közé.

"Két feltörekvő, jó játékossal találkoztunk, akik mindketten junior-szupersztárok voltak, világelső, illetve Grand Slam-győztes ellenfelünk volt, akik tudnak teniszezni, egyikük ráadásul már a felnőttek között is top százas" - értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos. - A rutinunknak és a kiegyensúlyozottságuknak köszönhetően tudtunk győzni" - összegzett Babos Tímea.

Eredmény, női páros, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)-Iva Jovic, Clervie Ngounoue (amerikai) 6:4, 6:4.

A nyolcaddöntőben egy kínai duó lesz az ellenfelük.