Az üzbég válogatottnál dolgozik az ex-győri Douchev-Janics Natasa

Az üzbég válogatott edzőjeként a magyarok szereplését is figyelemmel kíséri a milánói kajak-kenu világbajnokságon Douchev-Janics Natasa, aki korábban magyar színekben három olimpiai győzelmet aratott, emellett 19-szeres világbajnoknak és 19-szeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát.

A 43 éves ex-kajakos az MTI-nek elmondta, lassan két éve dolgoznak a közép-ázsiai országban, ahol tavaly óta férje, Andrian Douchev a válogatott szövetségi kapitánya. Néhány tanítványuknak ez az első vb-je, így kiugró eredményekre nem számítanak Milánóban, de vannak részsikereik - emelte ki. Douchev-Janics Natasa Magyarországon szegedi és győri színekben versenyzett, s mint elárulta, amikor teheti, "hazalátogat", mindkét városban tartja a kapcsolatot a barátaival.

Douchev-Janics Natasa a 2004-es athéni játékokon egyesben és Kovács Katalinnal párosban győzött, négy évvel később, Pekingben Kováccsal megvédték címüket.