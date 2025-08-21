augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Az üzbég válogatottnál dolgozik az ex-győri Douchev-Janics Natasa

Címkék#győri#Kovács Katalin#Douchev-Janics Natas#világbajnokság

Kisalföld.hu
Az üzbég válogatottnál dolgozik az ex-győri Douchev-Janics Natasa

Az üzbég válogatott edzőjeként a magyarok szereplését is figyelemmel kíséri a milánói kajak-kenu világbajnokságon Douchev-Janics Natasa, aki korábban magyar színekben három olimpiai győzelmet aratott, emellett 19-szeres világbajnoknak és 19-szeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát.

A 43 éves ex-kajakos az MTI-nek elmondta, lassan két éve dolgoznak a közép-ázsiai országban, ahol tavaly óta férje, Andrian Douchev a válogatott szövetségi kapitánya. Néhány tanítványuknak ez az első vb-je, így kiugró eredményekre nem számítanak Milánóban, de vannak részsikereik - emelte ki. Douchev-Janics Natasa Magyarországon szegedi és győri színekben versenyzett, s mint elárulta, amikor teheti, "hazalátogat", mindkét városban tartja a kapcsolatot a barátaival.

Douchev-Janics Natasa a 2004-es athéni játékokon egyesben és Kovács Katalinnal párosban győzött, négy évvel később, Pekingben Kováccsal megvédték címüket.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu