Kosárlabda

31 perce

Az SKC légiósa volt csapata legjobb dobója

Címkék#EB#Nelson#kosárlabda#Sopron KC

Csoportja házigazdájával, a finn válogatottal csapott össze az Európa-bajnokságon a Sopron KC légiósát, Luke Nelsont is a soraiban tudó brit válogatott, amely simán 30 ponttal kikapott - de a legeredményesebb játékosa Nelson volt

Az SKC légiósa volt csapata legjobb dobója

Fotó: skc.hu

Az NBA-sztár, a 43 pontig jutó Lauri Markkanannel nem bírt a brit csapat Tamperében az Európa-bajnokság második fordulójában. A finnek minden negyedet megnyerve arattak fölényes, kerek 30 pontos (109-79) győzelmet. Az alulmaradó brit együttes legjobb dobója  - bár kevesebb, mint egy félidőnyi időt töltött a pályán -  Luke Nelson volt. Luke 13/6 ponttal, 4 gólpasszal és 3 eladott labdával zárva az összecsapást. . 

 

