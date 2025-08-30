Az SKC légiósa volt csapata legjobb dobója

Az NBA-sztár, a 43 pontig jutó Lauri Markkanannel nem bírt a brit csapat Tamperében az Európa-bajnokság második fordulójában. A finnek minden negyedet megnyerve arattak fölényes, kerek 30 pontos (109-79) győzelmet. Az alulmaradó brit együttes legjobb dobója - bár kevesebb, mint egy félidőnyi időt töltött a pályán - Luke Nelson volt. Luke 13/6 ponttal, 4 gólpasszal és 3 eladott labdával zárva az összecsapást. .