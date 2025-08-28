Az MKC kapusára hosszabb kihagyás vár

A tavalyi szezonban, a Vác elleni hazai bajnokinkon szenvedett kontaktsérülése után, Stranigg Zsófi már a rehabilitáció ötödik hónapját tölti, amely szerencsére igen jól halad. A Jobbszélső hamarosan biomechanikai mérésen esik át, amely alapján orvosi konzultációt követően, előreláthatólag szeptember végétől léphet újra pályára.

A csapatkapitányu, Tóth Eszter az Alba Fehérvár KC elleni meccsen szenvedett hüvelykujj törést. Az első kontrollröntgen alapján szépen javul az állapota, de legkorábban szeptember 10-e után játszhat újra. Annak érdekében, hogy ez minél előbb megtörténjen mágnesterápiát alkalmaznak nála, hogy gyorsítsa a gyógyulást, és esetlegesen a harmadik fordulóban már a pályán erősíthesse az óvári csapatot.

Laetitia Quist bal gyűrűsujja kificamodott a Vasas SC elleni felkészülési meccsen. Szerencsére nem tört el, de szalagsérülés miatt egy speciális ujjrögzítőt kell hordania, amely azonban meggátolja abban, hogy játsszon, illetve labdás edzést végezzen. Jelen állapot szerint szeptember 15-e után foghat ismét labdát a kezében, így számára is a Kozármisleny elleni bajnokin lehet a visszatérés.

Melanie Halterre minimum három hónapos kényszerpihenő vár.

Fotó: Team Melanie Halter 71

A kapus Melanie Haltert sem kerülte el a sérülés, egy akut gerincprobléma következtében hosszabb kihagyás vár rá. Jelenleg gyógyszeres kezelést kap, és speciális gyógytornát végez. Az óváriak bíznak benne, hogy ez a terápia elegendő lesz, és nem lesz szükség műtéti beavatkozásra, azonban francia kapus, legjobb esetben is, minimum három hónapot kényszerül kihagyni – árulta el a szakember.