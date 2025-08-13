Labdarúgás
4 órája
Az ETO-MTK mérkőzés vasárnap Budapesten lesz
Az ETO FC–MTK Budapest most vasárnapra kisorsolt Fizz Liga NB I-es mérkőzés pályaválasztói jogát az MLSZ engedélyével felcserélték.
Ezzel párhuzamosan a 15. fordulóban (2025.11.29., szombat ) rendeznedő MTK Budapest–ETO FC meccsnek értelemszerűen Győr ad otthont.
