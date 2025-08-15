Az a szép zöld gyep a győri ETO-stadionban

Valahogy így lehetnek ezzel az ETO szurkolói is, akik most ránéznek a győri centerpályára, és arra a pázsitra gondolnak, ami a közelmúltban azt borította. Azok az idők azonban már elmúltak, a tavasszal a csapat hazai mérkőzéseit figyelők laikusként is láthatták, összevetve más-más magyar stadionok játékterének minőségével, zongorázható a különbség. És nem a győri javára. Ehhez most hozzájött a durva gombás fertőzés, amivel ország-világ előtt „égette magát” a zöld-fehér klub a csütörtöki Konferencia-liga-mérkőzés alkalmával. A vezetés sebtében intézkedett is az MTK elleni bajnoki meccs pályaválasztói jogának felcserélésével, valamint kinyilatkoztatta: a szeptemberi válogatottszünetben új borítást kap a pálya.

Így néz ki most a gyep az ETO stadionban. Fotó: Krizsán Csaba

Megvárták, amíg nagy lesz a baj.

Úgy tudni, az ETO-stadion gyepszőnyegét 2007 őszén telepítették, és a hozzáértő gondoskodás – amikor éppen volt – ellenére is eszi az idő. A gyepcserét azonban mindig halogatták az aktuális tulajdonosok, így a jelenlegi is, noha Dunaszerdahelyen ennek nem volt akadálya. Ők is inkább megvárták, amíg nagy lesz a baj. Informátorunk szerint a jelenlegi állapot kialakulásában az időjárás mellett a megfelelő szakmaiság hiánya, a hozzá nem értés is szerepet játszhatott. A pályával egyébként már Borbély Balázsnak, az ETO vezetőedzőjének is akadtak gondjai. Valamely tavaszi mérkőzés után a nyilatkozatában kifakadt: a kelleténél magasabbra nyírták le a füvet, ami akadályozta a játékot.