Véradás

6 órája

Az Audi ETO szurkolói nyújthatják karukat

Címkék#OVSZ#Győri Audi ETO KC#kampány#Országos Vérellátó Szolgálat#donor

A nyári időszakban mindig enyhül a véradási kedv. A Győri Audi ETO KC beszállt az Országos Vérellátó Szolgálat kampányába és arra kéri a szurkolói közösség tagjait, hogy jelentkezzenek az OVSZ győri telephelyén.

Kisalföld.hu

Adj vért, adj esélyt a Győri Audi ETO KC közösségével – ezzel a jelmondattal tette közzé a győri kézilabdaklub a vérellátóval karöltve a felhívását.

Audi ETO OVSZ
A Véradó Vakációra ezúttal az Audi ETO közösségének tagjait várják.
Forrás: OVSZ

Az Országos Vérellátó Szolgálat adatai szerint a nyári hónapokban lényegesen kevesebben jelentkeznek donornak, így a sportegyesületek bevonásával hirdettek kampányt, aminek célja, hogy minél több emberhez eljussanak.

A Véradó Vakációra várnak minden egészséges, 18 év feletti személyt Győrben, a Magyar utca 8. szám alatt. A jelentkezőknek lakcím- és TAJ-kártyára lesz szüksége az azonosításhoz, egy orvosi vizsgálatot követően lehetséges a véradás. A regisztrációnál jelezni kell, hogy melyik sportegyesület tagja, vagy szimpatizánsa a véradó. Az Audi ETO közösségéhez tartozókat augusztus 18. és 22. között várják.

 

