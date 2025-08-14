Az Audi ETO szurkolói nyújthatják karukat

Adj vért, adj esélyt a Győri Audi ETO KC közösségével – ezzel a jelmondattal tette közzé a győri kézilabdaklub a vérellátóval karöltve a felhívását.

A Véradó Vakációra ezúttal az Audi ETO közösségének tagjait várják.

Forrás: OVSZ

Az Országos Vérellátó Szolgálat adatai szerint a nyári hónapokban lényegesen kevesebben jelentkeznek donornak, így a sportegyesületek bevonásával hirdettek kampányt, aminek célja, hogy minél több emberhez eljussanak.

A Véradó Vakációra várnak minden egészséges, 18 év feletti személyt Győrben, a Magyar utca 8. szám alatt. A jelentkezőknek lakcím- és TAJ-kártyára lesz szüksége az azonosításhoz, egy orvosi vizsgálatot követően lehetséges a véradás. A regisztrációnál jelezni kell, hogy melyik sportegyesület tagja, vagy szimpatizánsa a véradó. Az Audi ETO közösségéhez tartozókat augusztus 18. és 22. között várják.