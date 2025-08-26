Három kupát ígért jövőre Per Johansson – XXL galéria

A vezetőség és az új játékosok a pulpituson foglaltak helyet, a régebbi csapattagok a közönség soraiba ültek. Elsőként Fata Edina, a Győri Audi ETO KC ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket.

Fata Edinának, a Győri Audi ETO KC ügyvezetőjének három trófeát ígért Per Johansson (b-j: Vanyus Attila, Fata Edina, Per Johansson)

Fotó: Krizsán Csaba

A július elsejével kinevezett vezető kiemelte, hogy különösen nagy megtiszteltetésnek érzi azt a támogatást, amit a szurkolóktól kapnak. Az ügyvezető hivatalosan is bejelentett egy új szponzort, amelyről úgy véli, kellő támogatás nélkül – hiába játszanak Győrben a világ legjobb játékosai – az eredményeket nem tudnánk hozni. Kitért a hétfő délelőtti bejelentésre is, mely szerint a világklasszis balkezes, Dione Housheer 2030-ig szóló kontraktust írt alá a klubbal. A szurkolók óriási ovációval jutalmazták Fata Edina bejelentését, ami remek visszaigazolás úgy a klub döntéséről, mint a kézilabdázó játékáról. Az ügyvezető elmondta, hogy az egyesület tarsolyában nagyon sok terv van még a jövőre vonatkozóan.

Ami nagyon fontos, hogy ezt a szezont még el sem kezdtük, de már elhódítottuk az első kupánkat

- emelte ki, ugyanis az Audi ETO a strasbourgi rendezésű Europa Cup-ról tornagyőztesként távozott. Az ügyvezető elárulta, hogy hatalmas munkára és együttműködésre volt szükség ahhoz is, hogy a csapat még az idény előtt viselni tudja a mezeit, amelyekből egy szűkös készletet a shopba is el tudtak juttatni.

Az összetartó szurkolói közösség a legtávolabbi helyszíneken is szép számban kíséri a csapatot.

Fotó: Krizsán Csaba

Vanyus Attila személyével összeforrt a klub története. A klub tiszteletbeli elnökét több mint 28 évnyi közös munka köti az Audi ETO-hoz. Ő úgy véli: az elmúlt tíz évben a világ vezető együttesévé vált a klub, amelyhez kiváló játékoskeret társul.

„Hétszeres bajnokok vagyunk. Sikerült olyan játékosállományt összehozni, amivel Pernek könnyű dolga lesz. A B-közepünk színe javának nagyon szépen köszönjük, hogy utazik velünk. Mindig azt mondtam, hogy értük kell játszani. Aki megteszi, hogy a világ végére is elutazik és drukkol a csapatnak, majd felül a buszra, másnap reggel pedig megy dolgozni – ti mindent megérdemeltek, mert nélkületek nem lenne az, ami most van”

– fordult hálával a rajongók felé.

A klub hetedik, önmaga második BL-győzelmét megszerző Per Johansson azt ígérte a szurkolóknak, hogy az idényben mindhárom kupát begyűjtik. A vezetőedző magyarul szólt a szimpatizánsokhoz.

A támogatásotok sokat jelent mindenkinek, aki fent van a pályán, vagy a háttérben dolgozik. Örülök, hogy ma itt vagyok veletek. Ti vagytok a legjobbak! Ti adjátok az erőt. Nektek játszani igazi öröm. Együtt minden lehetséges! A szívünk együtt dobban. Köszönjük a szurkolást, ezt a sok szeretetet! Csak az ETO!

A vezetőedző hangsúlyozta: a Győrben töltött másfél év alatt, minden nap fantasztikus közegben dolgozhatott. Úgy véli, minden megvan ahhoz, amit egy edző kívánhat ahhoz, hogy a céljaiért dolgozzon.