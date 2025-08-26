2 órája
Három kupát ígért jövőre Per Johansson – XXL galéria
A nyári felkészülés lezárásaként a Győri Audi ETO KC a már hagyományos ankétjára hívta a csapat szurkolóit. Az Audi ETO az aréna parkolójában valódi piknik-hangulatban várta a rajongókat, akik már korán elfoglalták a helyüket és jó hangulatban várták a kedvenceiket.
A legkisebbek a csapat legnagyobb rajongói, alakul az utánpótlás.
Fotó: Krizsán Csaba
A vezetőség és az új játékosok a pulpituson foglaltak helyet, a régebbi csapattagok a közönség soraiba ültek. Elsőként Fata Edina, a Győri Audi ETO KC ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket.
A július elsejével kinevezett vezető kiemelte, hogy különösen nagy megtiszteltetésnek érzi azt a támogatást, amit a szurkolóktól kapnak. Az ügyvezető hivatalosan is bejelentett egy új szponzort, amelyről úgy véli, kellő támogatás nélkül – hiába játszanak Győrben a világ legjobb játékosai – az eredményeket nem tudnánk hozni. Kitért a hétfő délelőtti bejelentésre is, mely szerint a világklasszis balkezes, Dione Housheer 2030-ig szóló kontraktust írt alá a klubbal. A szurkolók óriási ovációval jutalmazták Fata Edina bejelentését, ami remek visszaigazolás úgy a klub döntéséről, mint a kézilabdázó játékáról. Az ügyvezető elmondta, hogy az egyesület tarsolyában nagyon sok terv van még a jövőre vonatkozóan.
Ami nagyon fontos, hogy ezt a szezont még el sem kezdtük, de már elhódítottuk az első kupánkat
- emelte ki, ugyanis az Audi ETO a strasbourgi rendezésű Europa Cup-ról tornagyőztesként távozott. Az ügyvezető elárulta, hogy hatalmas munkára és együttműködésre volt szükség ahhoz is, hogy a csapat még az idény előtt viselni tudja a mezeit, amelyekből egy szűkös készletet a shopba is el tudtak juttatni.
Vanyus Attila személyével összeforrt a klub története. A klub tiszteletbeli elnökét több mint 28 évnyi közös munka köti az Audi ETO-hoz. Ő úgy véli: az elmúlt tíz évben a világ vezető együttesévé vált a klub, amelyhez kiváló játékoskeret társul.
„Hétszeres bajnokok vagyunk. Sikerült olyan játékosállományt összehozni, amivel Pernek könnyű dolga lesz. A B-közepünk színe javának nagyon szépen köszönjük, hogy utazik velünk. Mindig azt mondtam, hogy értük kell játszani. Aki megteszi, hogy a világ végére is elutazik és drukkol a csapatnak, majd felül a buszra, másnap reggel pedig megy dolgozni – ti mindent megérdemeltek, mert nélkületek nem lenne az, ami most van”
– fordult hálával a rajongók felé.
A klub hetedik, önmaga második BL-győzelmét megszerző Per Johansson azt ígérte a szurkolóknak, hogy az idényben mindhárom kupát begyűjtik. A vezetőedző magyarul szólt a szimpatizánsokhoz.
A támogatásotok sokat jelent mindenkinek, aki fent van a pályán, vagy a háttérben dolgozik. Örülök, hogy ma itt vagyok veletek. Ti vagytok a legjobbak! Ti adjátok az erőt. Nektek játszani igazi öröm. Együtt minden lehetséges! A szívünk együtt dobban. Köszönjük a szurkolást, ezt a sok szeretetet! Csak az ETO!
A vezetőedző hangsúlyozta: a Győrben töltött másfél év alatt, minden nap fantasztikus közegben dolgozhatott. Úgy véli, minden megvan ahhoz, amit egy edző kívánhat ahhoz, hogy a céljaiért dolgozzon.
„Megmutattuk, hogy a legnagyobb célokra is képesek vagyunk. Amellett, hogy itt tartottuk Győrben a Bajnokok Ligája-trófeát, visszahódítottuk a bajnoki trófeát is, ez egy fantasztikus siker mindannyiuknak. Szeretném mindnyájatoknak megköszönni, hogy a Magyar Kupa döntőjében fantasztikus módon buzdítottátok a csapatot a döntőben. Annak ellenére, hogy elveszítettük azt a döntőt, képesek voltunk felállni a támogatásotokkal. Onnantól kezdve nem veszítettünk mérkőzést és ez hatalmas siker volt számunkra” – emlékezett az előző évadra Per Johansson.
„Megnyerni a trófeát egy dolog. De itt lenni minden nap ezzel a csapattal és a szurkolókkal óriási dolog. Mindez nem működne, ha nem kapnánk ennyi szeretetet” – zárta gondolatait a vezetőedző.
Bemutatkoztak az Audi ETO új játékosai
Kari Brattset-Dale, az Audi ETO csapatkapitánya magyar nyelvű üzenetével a csapat iránti elkötelezettségét fejezte ki:
„Az öltözői hangulat sokkal jobb, mint tavaly. Nagyon örülök, hogy újra látom a szurkolókat. Idén hosszabb az alapozás, így több időnk volt egymást megismerni. Az új játékosok gyorsan beilleszkedtek és nagyon jó a hangulat a csapatban. Szerintem készen állunk a szezonra, köszönjük a szurkolást!
A csapat egyik friss igazolása Helena Elver. A kézilabdázó először játszik légiósként.
„Nagyon boldog vagyok, hogy ide jöhettem. Egyrészt a csapat, másrészt a szeretet miatt, amit ti is adtatok nekem. Ez segített beilleszkedni, érzem, hogy jó helyen vagyok.”
Nathalie Hagman svéd válogatott szintén új játékos.
„Nagyon boldog vagyok, mert ennek a csapatnak a tagja lehetek. Jól érzem magam, hiszen egy világszínvonalú együtteshez kerültem. Remélem, hogy a tapasztalatommal támogatni tudom a csapatot. Nagyon várom már, hogy közösen újabb trófeákat tudjunk nyerni.”
Tjasa Stanko a sérülése miatt begipszelt kézzel foglalt helyet a pulpituson.
„Ha ránézünk a mezeken lévő számokra, amik a sikereket mutatják, egyértelművé válik, mennyire jó csapat ez. Örömmel jöttem, hamarosan tudok csatlakozni a többi játékoshoz. Alig várom, hogy újra pályára tudjak lépni.”
A klub negyedik új játékosa, Szemerey Zsófi a sérülése miatt nem tudott részt venni az ankéton.
A nyilatkozatokat követően bemutatták az új mezeket, majd következhettek a szurkolói kérdések. A rajongók beszerezhették a kedvenceiktől az autogramokat és elkészültek a közös fotók, az estét pedig egy kötetlen beszélgetéssel zárták.
Az Audi ETO idény előtti szurkolói ankétjaFotók: Krizsán Csaba