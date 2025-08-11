Kézilabda
1 órája
Ünnepel az Audi ETO sztárjátékosa
Születésnapját ünnepli Estelle Nze Minko, a Győri Audi ETO KC jobbátlövője. Az Audi ETO olimpiai-, világ- és Európa-bajnok francia válogatott kézilabdázója 34 éves lett.
A játékos 1991. augusztus 11-én született a franciaországi Saint-Sébastien-sur-Loire-ben, a junior éveit szülőhazája csapatainál töltötte. 2016-ban szerződött Magyarországra, három évet töltött Siófokon, majd 2019-ben a Győri Audi ETO KC-hoz igazolt.
Rengeteg elismerés az Audi ETO játékosának
A Győrben töltött évek alatt számos díjat bezsebelt csapatával
- két BL-győzelmet (2024, 2025)
- egy BL-ezüstöt (2022)
- három BL bronzérmet (2021, 2023)
- magyar bajnoki címeket (2022, 2023, 2025)
- magyar bajnoki ezüstöt (2021, 2024)
- Magyar Kupa-győzelmet (2021)
- és Magyar Kupa ezüstérmet (2022, 2023, 2024, 2025)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre