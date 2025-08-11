augusztus 11., hétfő

Kézilabda

9 órája

Ünnepel az Audi ETO sztárjátékosa

Születésnapját ünnepli Estelle Nze Minko, a Győri Audi ETO KC jobbátlövője. Az Audi ETO olimpiai-, világ- és Európa-bajnok francia válogatott kézilabdázója 34 éves lett.

Kisalföld.hu

A játékos 1991. augusztus 11-én született a franciaországi Saint-Sébastien-sur-Loire-ben, a junior éveit szülőhazája csapatainál töltötte. 2016-ban szerződött Magyarországra, három évet töltött Siófokon, majd 2019-ben a Győri Audi ETO KC-hoz igazolt. 

Nze Minko Audi ETO
Estelle Nze Minko, az Audi ETO játékosa születésnapját ünnepli
Fotó: gyorietokc.hu

Rengeteg elismerés az Audi ETO játékosának

A Győrben töltött évek alatt számos díjat bezsebelt csapatával

  • két BL-győzelmet (2024, 2025)
  • egy BL-ezüstöt (2022)
  • három BL bronzérmet (2021, 2023)
  • magyar bajnoki címeket (2022, 2023, 2025)
  • magyar bajnoki ezüstöt (2021, 2024)
  • Magyar Kupa-győzelmet (2021)
  • és Magyar Kupa ezüstérmet (2022, 2023, 2024, 2025)
