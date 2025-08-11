17 perce
Ennél cukibbat ma nem lát: ezzel a tündéri kutyussal osztja meg életét Szemerey Zsófi – fotó
A sportolók a közösségi oldalaikon alkalmanként a magánéletükről is posztolnak. Az Audi ETO kapusa, Szemerey Zsófi Instagramjának gyakori szereplője Hiro kutyus.
A siba inu fajtájú ebbel életének minden fontos pillanatát megosztja az Audi ETO játékosa. Szemerey Zsófi posztjában ezúttal egy másik kutyus is szerepel.
A képfelirat szerint (Partners in crime) a négylábúak bűntársak, minden bizonnyal bearanyozzák gazdáik mindennapjait a kópéságukkal.
A 31 éves kapus a francia Metz HB csapatától tért vissza Magyarországra, egykori nevelőegyesülete, a Győri Audi ETO KC színeiben játszik a 2025/2026-os idénytől. A győri klub a Bajnokok Ligája négyes döntője után jelentette be, hogy Sandra Toft babát vár, így kézenfekvő volt, hogy a hazavágyó Szemerey legyen Sako váltótársa a zöld-fehérek kapujában.
Audi ETO: csapatépítő után az MKC-t fogadja a csapat
Per Johansson gárdája az elmúlt hétvégén csapatépítő programon vett részt, augusztus 12-én, 18 órától pedig hazai közönség előtt lép pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen.