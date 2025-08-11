augusztus 11., hétfő

Kézilabda

1 órája

Ennél cukibbat ma nem lát: ezzel a tündéri kutyussal osztja meg életét Szemerey Zsófi – fotó

Szemerey Zsófi#Hiro#Győri Audi ETO KC#Audi ETO

A sportolók a közösségi oldalaikon alkalmanként a magánéletükről is posztolnak. Az Audi ETO kapusa, Szemerey Zsófi Instagramjának gyakori szereplője Hiro kutyus.

Kisalföld.hu

A siba inu fajtájú ebbel életének minden fontos pillanatát megosztja az Audi ETO játékosa. Szemerey Zsófi posztjában ezúttal egy másik kutyus is szerepel.

Szemerey Zsófi Audi ETO
Szemerey Zsófi, az Audi ETO kapusa (j) gyakran posztol négylábú társáról.
Fotó: Csapó Balázs

A képfelirat szerint (Partners in crime) a négylábúak bűntársak, minden bizonnyal bearanyozzák gazdáik mindennapjait a kópéságukkal. 

A 31 éves kapus a francia Metz HB csapatától tért vissza Magyarországra, egykori nevelőegyesülete, a Győri Audi ETO KC színeiben játszik a 2025/2026-os idénytől. A győri klub a Bajnokok Ligája négyes döntője után jelentette be, hogy Sandra Toft babát vár, így kézenfekvő volt, hogy a hazavágyó Szemerey legyen Sako váltótársa a zöld-fehérek kapujában. 

Audi ETO: csapatépítő után az MKC-t fogadja a csapat

Per Johansson gárdája az elmúlt hétvégén csapatépítő programon vett részt, augusztus 12-én, 18 órától pedig hazai közönség előtt lép pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni felkészülési mérkőzésen. 

 

