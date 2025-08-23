augusztus 23., szombat

Kézilabda

37 perce

Megvan az Audi ETO ellenfele a strasbourgi döntőben

Címkék#finálé#Metz#Europa Cup#Audi ETO

Négy női és négy férfi csapat részvételével rendezték meg első alkalommal az Europa Cup kézilabda felkészülési tornát. Az Audi ETO mindjárt az első nap elődöntőt játszott.

Kisalföld.hu

Az Europa Cup kézilabda felkészülési tornát augusztus 22. és 24. között rendezik meg Strasbourgban. Az Audi ETO az első játéknapon papírforma győzelmet aratott a Strasbourg Piraths ellen.

Audi ETO
Az Europa Cup döntőjében a francia Metz lesz az Audi ETO ellenfele.
Fotó: Frederic BOCQUENET

A második napon a Metz Handball csapott össze az RK Podravka Vegeta együttesével. A mérkőzést az előbbi nyerte, így Per Johansson gárdája a franciákkal néz farkasszemet a vasárnap 17 órakor kezdődő döntőben. 

Az Audi ETO mérkőzését élőben közvetítik

A finálét az Europa Cup hivatalos YouTube-csatornáján lehet figyelemmel kísérni. 

 

