Megvan az Audi ETO ellenfele a strasbourgi döntőben
Négy női és négy férfi csapat részvételével rendezték meg első alkalommal az Europa Cup kézilabda felkészülési tornát. Az Audi ETO mindjárt az első nap elődöntőt játszott.
Az Europa Cup kézilabda felkészülési tornát augusztus 22. és 24. között rendezik meg Strasbourgban. Az Audi ETO az első játéknapon papírforma győzelmet aratott a Strasbourg Piraths ellen.
A második napon a Metz Handball csapott össze az RK Podravka Vegeta együttesével. A mérkőzést az előbbi nyerte, így Per Johansson gárdája a franciákkal néz farkasszemet a vasárnap 17 órakor kezdődő döntőben.
Az Audi ETO mérkőzését élőben közvetítik
A finálét az Europa Cup hivatalos YouTube-csatornáján lehet figyelemmel kísérni.
