Megvan az Audi ETO ellenfele a strasbourgi döntőben

Az Europa Cup kézilabda felkészülési tornát augusztus 22. és 24. között rendezik meg Strasbourgban. Az Audi ETO az első játéknapon papírforma győzelmet aratott a Strasbourg Piraths ellen.

Az Europa Cup döntőjében a francia Metz lesz az Audi ETO ellenfele.

Fotó: Frederic BOCQUENET

A második napon a Metz Handball csapott össze az RK Podravka Vegeta együttesével. A mérkőzést az előbbi nyerte, így Per Johansson gárdája a franciákkal néz farkasszemet a vasárnap 17 órakor kezdődő döntőben.

Az Audi ETO mérkőzését élőben közvetítik

A finálét az Europa Cup hivatalos YouTube-csatornáján lehet figyelemmel kísérni.