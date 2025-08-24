augusztus 24., vasárnap

Kézilabda

2 órája

Az Audi ETO tornagyőzelemmel zárt Strasbourgban

A franciaországi Strasbourg adott otthont az Europa Cup elnevezésű felkészülési tornának, amelynek zárónapján, vasárnap a győri női kézilabdacsapat a döntőben lépett pályára. Az Audi ETO ellenfele a francia élvonal egyik élcsapata, a Metz Handball volt.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC pénteken a Strasbourg Piraths ellen aratott magabiztos győzelmet az elődöntőben, amelynek köszönhetően kiharcolta a döntőbe jutást, mindezt jelentős számú, lelkes győri szurkoló jelenlétében.

Housheer Audi ETO
Dione Housheer, az Audi ETO játékosa az elődöntőben is jól szerepelt, a döntőn a meccs emberének választották. 
Fotó: Frederic BOCQUENET

A finálé külön érdekességét adta, hogy a győri együttes mindkét kapusa, Hatadou Sako, valamint Szemerey Zsófi is korábbi csapattársai ellen lépett pályára, míg a Metz soraiban a magyar válogatott játékosa, Albek Anna is szerepet kapott. 

Metz Handball–Győri Audi ETO KC 28–30 (13–15)

Strasbourg, felkészülési mérkőzés

Metz Handball: Novotna Granier 5, Augustine 2, Ngombele 8, Smits, Wajoka 3, Grandveau 5. Cs.: Bundsen (kapus) 1, Godard, Borg 2, Albek 2. Vezetőedző: Emmanuel Mayonnade.

Győri Audi ETO KC: Sako – Hovden 3, Housheer 11, Jörgensen 6, Lagerquist 2, De Paula 1, Fodor 1. Cs.: Szemerey (kapus), Hagman 2, Blohm 2, van Wetering 2, Brattset-Dale, Dulfer, Kristiansen, Breistöl. Vezetőedző: Per Johansson.

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5. Kiállítás: 6, ill. 8 perc.

A döntő nagy iramban kezdődött, mindkét csapat intenzív játékot mutatott be. Sako remek formában védett, több kulcsfontosságú francia próbálkozást is hárított. A Metz első találatára a 7. percig kellett várni, de addig a győriek csupán két gólig jutottak. De Paula szerencsétlenül akadt össze az ellenfél egyik játékosával, amibe belesérült. Így a továbbiakban nem állhatott Per Johansson vezetőedző rendelkezésére, de a csapatjátékban ez nem okozott fennakadást. A félidő hajrájában a Metz kiegyenlített, ám a játékrészt így is a zöld-fehérek, zárták előnyben: a szünetben 15–13 állt az eredményjelzőn. 

A második félidőben az ETO fokozni tudta a nyomást, tíz perc alatt hatgólosra növelte előnyét. A stabil védekezés és Sako bravúrjai továbbra is kulcsszerepet játszottak. A mérkőzés során azonban mindkét kapus sérülést szenvedett – előbb Sakót kellett lecserélni, majd Szemerey kapott az arcára egy lövést, ami után ápolásra szorult. 

A Metz részéről Bundsen több alkalommal is eredményesen avatkozott közbe, sőt, egy kapuból indított találattal is hozzájárult csapata teljesítményéhez, azonban a franciák legfeljebb két gólra tudtak felzárkózni. A mérkőzés végül 30–28-as győri győzelemmel zárult, amivel az Audi ETO megszerezte a tornagyőzelmet is. 

A finálé legjobb játékosának Dione Housheer bizonyult, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a támadások szervezésében és befejezésében is. 

 

