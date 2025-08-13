Megsérült, kihagyás vár az Audi ETO játékosára

A Győri Audi ETO KC kedden a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttesét fogadta. A felszülési mérkőzésen a győriek szlovén válogatott játékosa, Tjasa Stanko rosszul ért földet, kézsérülést szenvedett.

Tjasa Stanko bemutatkozása az Audi ETO-ban nem sikerült hosszúra, a hatodik percben megsérült.

Fotó: Csapó Balázs

A találkozó 6. percében az ETO lendült támadásba, ekkor ütközött Stanko egy mosonmagyaróvári játékossal. A játék az ápolás idején állt néhány percig, majd a győri kézilabdázót lekísérték a pályáról.

A klub orvosi stábjának tájékoztatása szerint Tjasa Stanko állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ám a konzervatív kezelés idejére kiagyás vár rá.