2 órája
Megsérült, kihagyás vár az Audi ETO játékosára
Egy ütközést követően rosszul ért földet Tjasa Stanko. Az Audi ETO játékosára kihagyás vár.
Tjasa Stanko sérülése után hosszú percekig a földön feküdt.
Fotó: Csapó Balázs
A Győri Audi ETO KC kedden a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttesét fogadta. A felszülési mérkőzésen a győriek szlovén válogatott játékosa, Tjasa Stanko rosszul ért földet, kézsérülést szenvedett.
A találkozó 6. percében az ETO lendült támadásba, ekkor ütközött Stanko egy mosonmagyaróvári játékossal. A játék az ápolás idején állt néhány percig, majd a győri kézilabdázót lekísérték a pályáról.
A klub orvosi stábjának tájékoztatása szerint Tjasa Stanko állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ám a konzervatív kezelés idejére kiagyás vár rá.