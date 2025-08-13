augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Megsérült, kihagyás vár az Audi ETO játékosára

Címkék#kézilabda#Győri Audi ETO KC#felkészülési mérkőzés#sérülés

Egy ütközést követően rosszul ért földet Tjasa Stanko. Az Audi ETO játékosára kihagyás vár.

Kisalföld.hu
Megsérült, kihagyás vár az Audi ETO játékosára

Tjasa Stanko sérülése után hosszú percekig a földön feküdt.

Fotó: Csapó Balázs

A Győri Audi ETO KC kedden a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttesét fogadta. A felszülési mérkőzésen a győriek szlovén válogatott játékosa, Tjasa Stanko rosszul ért földet, kézsérülést szenvedett.

Audi ETO Stanko
Tjasa Stanko bemutatkozása az Audi ETO-ban nem sikerült hosszúra, a hatodik percben megsérült.
Fotó: Csapó Balázs

A találkozó 6. percében az ETO lendült támadásba, ekkor ütközött Stanko egy mosonmagyaróvári játékossal. A játék az ápolás idején állt néhány percig, majd a győri kézilabdázót lekísérték a pályáról. 

A klub orvosi stábjának tájékoztatása szerint Tjasa Stanko állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ám a konzervatív kezelés idejére kiagyás vár rá.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu