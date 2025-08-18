Újabb szponzor állt az Audi ETO mögé

A Győri Audi ETO KC örömmel üdvözli a Greenfamily tagjaként a V-Híd Építő Zrt-t, amely 2025 júliusától újabb vállalatként csatlakozott a klub támogatói köréhez, és kötelezte el magát a világ élvonalába tartozó női kézilabdacsapat támogatása mellett - áll az Audi ETO hivatalos oldalán.

Építőpari céggel bővül az Audi ETO támogatóinak köre.

Fotó: Csapó Balázs

A klub bejegyzése szerint a V-Híd Zrt. 2015-ben alakult, majd tevékenysége és cégei bővülésével létrejött a V-Híd Csoport, amely ma az infrastruktúra építés egyik fontos szereplője Magyarországon. Kezdetben vasúti pályák átépítésével foglalkozott, mára azonban stratégiai partnereivel komplex beruházások – utak, hidak, parkolók, vasútállomások és rakodóterminálok – kivitelezésére is képes. A projektek megvalósításához több mint 100 millió eurót fordított csúcstechnológiás gépek beszerzésére, amelyek révén nemzetközi szinten is versenyképes.

Deák Gábor, a V-Híd Csoport vezérigazgatója a megállapodás aláírását követően kiemelte: „Amit Győrben sikerült elérni, az nemcsak sporttörténeti jelentőségű, hanem közösségi szempontból is példaértékű. Olyan teljesítmény, amely messze túlmutat az eredményjelzőn, és mindannyiunk számára inspiráló. A partnerség lehetőség arra, hogy támogassunk egy olyan klubot, amely értékeiben – kitartás, felelősség, hosszú távú gondolkodás – közel áll a V-Híd Csoporthoz.”

Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője az együttműködés kapcsán úgy fogalmazott, hogy „büszkék és boldogok vagyunk, hogy egy ilyen kaliberű, stabil és elismert cég csatlakozott az ETO-családhoz. Az ilyen elkötelezett támogatók segítségével tudjuk biztosítani azt a stabil gazdasági hátteret, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy szeretett klubunk tovább fejlődhessen. A V-Híd a maga területén hasonló minőséget és professzionalizmust képvisel, mint a Győri Audi ETO KC a klubkézilabdázás terén, és bízunk benne, hogy együttműködésünk hosszú távon is sikeres és trófeákban gazdag lesz.”

A Győri Audi ETO KC a jövőben is arra törekszik, hogy olyan partnerekkel működjön együtt, amelyek értékrendben és célkitűzésekben osztoznak a klub filozófiájával – a folyamatos fejlődés, a kiválóság és a közös siker jegyében – áll a gyorietokc.hu oldalon.