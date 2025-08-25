1 órája
Sok a sérült, de szerencsére az Audi ETO egyik játékosára sem vár hosszú kihagyás - videó
Több győri kézilabdázó sem hadra fogható. Az Audi ETO több játékosát is nélkülöznie kell Per Johansson vezetőedzőnek, köztük hárman a hétvégi strasbourgi tornán sérültek meg.
A Győri Audi ETO KC a hétvégén vett részt Franciaországban az Europa Cup kézilabda felkészülési tornán. A döntőben először Bruna de Paulát kellett ölben lehozni a pályáról, majd Hatadou Sakot kellett cserélni. Néhány perccel a pályára lépése után pedig Szemerey Zsófit találta el egy lövés az arcán.
Bruna de Paula Strasbourgban a földön maradt, elsőre súlyosnak nézett ki az állapota:
A kézilabdázók állapota felől a klub szurkolói több csatornán is érdeklődtek, a stábnak viszont meg kellett várnia a vizsgálatok eredményét. A pontos diagnózisok ismeretében az Audi ETO a Facebook-oldalán adott hírt a játékosokról.
Az Audi ETO játékosai hamarosan hadra foghatóak lesznek
A klub igyekezett eloszlatni a rajongók aggodalmait, így minden sérültről részletes leírást közölt:
- Helena Elver kisebb lábsérüléssel bajlódik, az első BL-meccsen bevethető lesz
- Kristine Breistöl már teljes edzésmunkát végez
- Szemerey Zsófit az elkövetkező napokban fokozottan figyeli a szakmai és egészségügyi stáb
- Bruna de Paula bokaficammal küzd, de rövid időn belül visszatérhet
- Hatadou Sako pedig egy, a vádlijában keletkezett görcs miatt kért cserét
A Győri Audi ETO KC a felkészülés véghajrájában van, kedden 18 órakor szurkolói ankétra várják a csapat szimpatizánsait. Az új idény előtt még egy utolsó gyakorlási lehetősége lesz Per Johansson együttesének, a DAC együttesével játszik felkészülési mérkőzést augusztus 29-én 16 órától.