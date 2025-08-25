Sok a sérült, de szerencsére az Audi ETO egyik játékosára sem vár hosszú kihagyás - videó

A Győri Audi ETO KC a hétvégén vett részt Franciaországban az Europa Cup kézilabda felkészülési tornán. A döntőben először Bruna de Paulát kellett ölben lehozni a pályáról, majd Hatadou Sakot kellett cserélni. Néhány perccel a pályára lépése után pedig Szemerey Zsófit találta el egy lövés az arcán.

Az Audi ETO KC játékosai hamarosan hadra foghatóak lesznek.

Fotó: Frederic BOCQUENET

Bruna de Paula Strasbourgban a földön maradt, elsőre súlyosnak nézett ki az állapota:

A kézilabdázók állapota felől a klub szurkolói több csatornán is érdeklődtek, a stábnak viszont meg kellett várnia a vizsgálatok eredményét. A pontos diagnózisok ismeretében az Audi ETO a Facebook-oldalán adott hírt a játékosokról.

A klub igyekezett eloszlatni a rajongók aggodalmait, így minden sérültről részletes leírást közölt:

Helena Elver kisebb lábsérüléssel bajlódik, az első BL-meccsen bevethető lesz

Kristine Breistöl már teljes edzésmunkát végez

Szemerey Zsófit az elkövetkező napokban fokozottan figyeli a szakmai és egészségügyi stáb

Bruna de Paula bokaficammal küzd, de rövid időn belül visszatérhet

Hatadou Sako pedig egy, a vádlijában keletkezett görcs miatt kért cserét