Kézilabda

28 perce

Sok a sérült, de szerencsére az Audi ETO egyik játékosára sem vár hosszú kihagyás - videó

Címkék#Bruna de Paula#Per Johansson#Europa Cup#Győri Audi ETO KC#vizsgálat

Több győri kézilabdázó sem hadra fogható. Az Audi ETO több játékosát is nélkülöznie kell Per Johansson vezetőedzőnek, köztük hárman a hétvégi strasbourgi tornán sérültek meg.

A Győri Audi ETO KC a hétvégén vett részt Franciaországban az Europa Cup kézilabda felkészülési tornán. A döntőben először Bruna de Paulát kellett ölben lehozni a pályáról, majd Hatadou Sakot kellett cserélni. Néhány perccel a pályára lépése után pedig Szemerey Zsófit találta el egy lövés az arcán.

Audi ETO
Az Audi ETO KC játékosai hamarosan hadra foghatóak lesznek. 
Fotó: Frederic BOCQUENET

Bruna de Paula Strasbourgban a földön maradt, elsőre súlyosnak nézett ki az állapota:

@handball_women23 @Bruna de Paula ♬ original sound - handball women❣️🤾

A kézilabdázók állapota felől a klub szurkolói több csatornán is érdeklődtek, a stábnak viszont meg kellett várnia a vizsgálatok eredményét. A pontos diagnózisok ismeretében az Audi ETO a Facebook-oldalán adott hírt a játékosokról.

Az Audi ETO játékosai hamarosan hadra foghatóak lesznek

A klub igyekezett eloszlatni a rajongók aggodalmait, így minden sérültről részletes leírást közöltek:

  • Helena Elver kisebb lábsérüléssel bajlódik, az első BL-meccsen bevethető lesz
  • Kristine Breistöl már teljes edzésmunkát végez
  • Szemerey Zsófit az elkövetkező napokban fokozottan figyeli a szakmai és egészségügyi stáb
  • Bruna de Paula bokaficammal küzd, de rövid időn belül visszatérhet
  • Hatadou Sako pedig egy, a vádlijában keletkezett görcs miatt kért cserét

A Győri Audi ETO KC a felkészülés véghajrájában van, kedden 18 órakor szurkolói ankétra várják a szurkolókat. Az új idény előtt még egy utolsó gyakorlási lehetősége lesz Per Johansson együttesének, a DAC együttesével játszik felkészülési mérkőzést augusztus 29-én 16 órától.  

 

