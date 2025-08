Kreatív szakmában folytatná az Audi ETO korábbi játékosa

Szöllősi-Schatzl Nadine legfőbb támasza Szemerey Zsófi volt a Metzben. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szöllősi-Schatzl Nadine egyik legnagyobb támasza az Audi ETO-ba frissen igazolt Szemerey Zsófi volt a Metznél töltött időszakban.

„Utánpótlásban játszottunk pár évet együtt, de most ismertük meg jobban egymást. Elég jó kapcsolatot építettünk fel ebben a pár hónapban, szerintem Győrben is fogunk találkozni” – mondta a balszélső.

A kézilabdázó ugyanis Győrben lakik, innen ingázik a labdás edzésekre és a mérkőzésekre, a futó- és erőnléti edzéseket a csapattól külön is elvégezheti.

Kreatív szakmával készül a kézilabda utáni életre az Audi ETO egykori játékosa

Bár szeretne választott sportjához közel maradni az aktív pályafutását követően is, Szöllősi-Schatzl Nadine „polgári foglalkozás” felé fordult az utóbbi időben. Az Instagram-követői már láthatták, hogy fotózással is foglalkozik, ő készítette a Győri Audi ETO KC játékosa, Veronica Kristiansen esküvői felvételeit is.