Ragyog a boldogságtól az Audi ETO várandós kézilabdázója - fotó

A Győri Audi ETO KC július 25-ére nyilvános edzést hirdetett, ahol hathetes szünet után a szurkolók újra pályán láthatták kedvenceiket. A legnagyobb meglepetést aznap Győri-Lukács Viktória tartogatta, ugyanis ezen a napon jelentette be várandósságát.

Győri-Lukács Viktória, az Audi ETO szélsője már óvatosabban edzett a júliusi nyilvános edzésen.

Fotó: Csapó Balázs

Az öröm ráadásul dupla, hiszen a magyar válogatott kézilabdázó iker kislányokat hord a szíve alatt. A játékos akkor úgy nyilatkozott: amíg az állapota engedi, nem mond le a sportról. A felkészülési mérkőzéseken természetesen már nem láthatják a rajongók, de a legutóbbi Instagram-bejegyzésén látszik, hogy kiváló egészségnek örvend és ragyog a boldogságtól.