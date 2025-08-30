augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Kézilabda

1 órája

Ikreket vár az Audi ETO magyar válogatottja – Videós interjú Győri-Lukács Viktóriával

Címkék#Győri-Lukács Viktória#Bajnokok Ligája#Győri Audi ETO KC#kislány#család

A lehető legnagyobb titokban tartotta Győri-Lukács Viktória, hogy babát vár. Az Audi ETO kézilabdázója már a Bajnokok Ligája győzelmet is várandósan ünnepelte, ráadásul ikreket vár.

Kisalföld.hu

A kislányok még meg sem születtek, de a rajongók nagyon kíváncsiak Győri-Lukács Viktória visszatérésének időpontjára. A Győri Audi ETO KC kézilabdázója a válogatott-szereplésről erre az évre lemondott és édesanyai teendőire fókuszál, de azt elárulta, hogy a családja fogja meghatározni azt, hogy mikor láthatjuk újra a pályán.

Audi ETO ankét
Ragyog a boldogságtól Győri-Lukács Viktória, az Audi ETO szélsője.
Fotó: Krizsán Csaba

A világklasszis kézilabdázó részt vett az Audi ETO szurkolói ankétján, ott tudtuk mikrofonvégre kapni néhány kérdés erejéig. 

Nagyon jól vagyok. Voltunk mindenféle kivizsgáláson, mindenki egészséges. Bízom abban, hogy ez így is lesz a legvégsőkig 

- fogalmazott Győri-Lukács Viktória, aki arról is beszélt, hogyan fogja követni csapattársai mérkőzéseit ebben az évben:

 

