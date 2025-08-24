1 órája
Ragyog a boldogságtól az Audi ETO várandós kézilabdázója - fotó
Már a Bajnokok Ligája-győzelmet is várandósan ünnepelte Győri-Lukács Viktória. Az Audi ETO szélsője július végén jelentette be hivatalosan, hogy hamarosan édesanya lesz.
A Győri Audi ETO KC július 25-ére nyilvános edzést hirdetett, ahol hathetes szünet után a szurkolók újra pályán láthatták kedvenceiket. A legnagyobb meglepetést aznap Győri-Lukács Viktória tartogatta, ugyanis ezen a napon jelentette be várandósságát.
Az öröm ráadásul dupla, hiszen a magyar válogatott kézilabdázó iker kislányokat hord a szíve alatt. A játékos akkor úgy nyilatkozott: amíg az állapota engedi, nem mond le a sportról. A felkészülési mérkőzéseken természetesen már nem láthatják a rajongók, de a legutóbbi Instagram-bejegyzésén látszik, hogy kiváló egészségnek örvend és ragyog a boldogságtól.