Kézilabda

38 perce

Érvényesítette a papírformát az Audi ETO Strasbourgban

Strasbourgban szerepelnek a győri kézilabdázók. Az Európa-kupa felkészülési tornán az Audi ETO első ellenfele a házigazda francia Strasbourg Piraths volt. A mérkőzést a győriek nyerték, vasárnap döntőt játszhatnak.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC együttese Franciaországba repült csütörtökön, hogy részt vegyen a hétvégi felkészülési tornán Strasbourgban, amelyet először rendeztek meg. Az elődöntőben a házigazda Piraths gárdáját győzte Per Johansson csapata, mely így vasárnap 17 órakor döntőt játszhat. Az ellenfél a szombati, Metz Handball (francia)–RK Podravka Vegeta (horvát) mérkőzés győztese lesz.

audi eto kc
Az Audi ETO győzött a strasbourgi torna elődöntőjében, így vasárnap döntőt játszhat. 
Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC

Strasbourg Piraths–Győri Audi ETO KC 23–38 (12–20)
Strasbourg, felkészülési mérkőzés

Strasbourg Piraths: Fargues – Karlsson 1, Cusset 3, Guerrier 4, Vlug 1, Frachon 2, Fargues, Imhof 4. Cs.: Gonzalez (kapus) Mauffrey 1, Snedkreud,  Begon, Chantelly 4, Tuccela 3, Clerc, Colinot. Vezetőedző: Anthony Favier.

Győri Audi ETO KC: Szemerey – Hovden 8, Housheer 4, Jörgensen 4, Lagerquist, Dulfer 3, Fodor 2. Cs.: Sako (kapus), Hagman 4, Blohm 2, van Wetering 1, Kristiansen 3, Brattset-Dale 1, De Paula 8. Vezetőedző: Per Johansson.

Hétméteresek: 6/2, ill. 4/4. Kiállítás: 0, ill. 12 perc.

A győriek nagy lendülettel kezdték a találkozót. Per Johansson együttese emberhátrányban is tudta növelni a különbséget, az első tíz percben ötgólos előnyt alakított ki. A házigazdák a félidő derekára elkezdték a zárkózást, a győri hibákat kihasználva két gólra közelítették meg a zöld-fehéreket. Emilie Hovden és Bruna De Paula kiváló befejezőembernek bizonyult, Szemerey Zsófi pedig két hétméterest is hárított. A csapatok 12–20-nál vonultak pihenőre.

A fordulás után a franciák eredményesebben zárták a támadásaikat, de a kihagyott hétméteresek és a rosszul kihasznált emberelőnynek köszönhetően nem tudtak változtatni a csapatok közti különbségen. A második játékrész felére már ledolgozhatatlan hátrányban játszottak a házigazdák. Az elődöntőt az Audi ETO nyerte 38–23-ra, végig irányítva a mérkőzést.

Az elődöntőt követően Per Johansson, az Audi ETO edzője értékelt:

„Örülök neki, ahogy nekivágtunk ennek a mérkőzésnek, és hogy sikerült nagy előnyre szert tennünk. Ezt követően öt-hat percig tompán játszottunk, így visszajött az ellenfél, de ebből is látszik, hogy még van miben fejlődnünk. A védelmünk néhány periódusban nagyszerűen működött, aztán ott is akadt néhány hiba, akárcsak támadásban, de ilyen a felkészülési időszak. Harmincöt év után tudom, hogy néz ki egy felkészülés, úgyhogy látjuk, miben kell még előre lépnünk, ugyanakkor a végjátékban kiválóak voltunk." (forrás: gyorietokc.hu)

 

