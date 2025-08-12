augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

19 órája

Remek bemutatkozás Szemereytől a felkészülési mérkőzésen – galéria

Címkék#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Per Johansson#Győri Audi ETO KC#felkészülési mérkőzés

Hazai pályán, közönség előtt játszottak a győri kézilabdázók. Az Audi ETO felkészülési mérkőzésen lépett pályára az MKC-val szemben, a klubok új igazolásai is bemutatkoztak.

Venesz Klaudia

Felkészülési mérkőzésen fogadta a Győri Audi ETO KC csütörtökön a Mohterson Mosonmagyaróvári KC-t. Per Johansson együttese óvatosabb kezdést követően ritmust váltott és fölényes győzelmet aratott a vendégekkel szemben. 

audi eto
Az Audi ETO felkészülési mérkőzésen fogadta az MKC csapatát. 
Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 36-18 (17-11)

Győr, felkészülési mérkőzés, Audi-aréna, 2400 néző. V.: Altmár, Horváth.

Győri Audi ETO KC: Sako - Hagman 3, Blohm 1, De Paula 2, Stanko, van Wetering 2, Housheer 5. Cs.: Szemerey (kapus) Dulfer, Jörgensen 4, Kristiansen 6, Hovden 6, Breistöl 2, Fodor 3, Lagerquist 1, Brattset-Dale 1. Vezetőedző: Per Johansson

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart - Tóth E 2, Falusi-Udvardi, Tatár 1, Dzaferovic 2, Wolfs, Tóth G. 3. Cs.: Halter, Horváth Sz. (kapus), Quist 3, Kukely 1, Molnár 2, Helembai 2, Halter, Kazai 1, Eghianruwa 2. Vezetőedző: Dragan Adzic

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/4 Kiállítás: 10, ill. 12 perc

A vendégek az első játékrész derekáig, kihasználva a győriek hibáit, szorosan követték ellenfelüket. Per Johanssonnak az  időkéréssel sikerült rendeznie csapata sorait, akik ezután nagyobb fölényt tudtak kialakítani a mosonmagyaróvári együttessel szemben. A szünetben 17-11 állt az eredményjelzőn. A fordulás után Hovdenék tovább növelték a előnyüket, a Lajta-partiak több mint tíz perces gólcsendet követően tudtak csak Szemerey kapujába találni. A második játékrészben már nem változott a játék képe, a vendégek nem tudtak áttörni a győri védelmen és kettős emberelőnyben sem tudtak faragni a különbségből. A mérkőzést az Audi ETO nyerte 36-18-ra.

A Győri Audi ETO KC még egy felkészülési mérkőzést játszik augusztus 29-én hazai közönség előtt. Az utolsó gyakorlási lehetőségük a DAC ellen lesz.

Audi ETO–Motherson Mosonmagyaróvár felkészülési kézilabda-mérkőzés Győrben

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu