Remek bemutatkozás Szemereytől a felkészülési mérkőzésen – galéria

Felkészülési mérkőzésen fogadta a Győri Audi ETO KC csütörtökön a Mohterson Mosonmagyaróvári KC-t. Per Johansson együttese óvatosabb kezdést követően ritmust váltott és fölényes győzelmet aratott a vendégekkel szemben.

Az Audi ETO felkészülési mérkőzésen fogadta az MKC csapatát.

Fotó: Csapó Balázs

Győri Audi ETO KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 36-18 (17-11) Győr, felkészülési mérkőzés, Audi-aréna, 2400 néző. V.: Altmár, Horváth. Győri Audi ETO KC: Sako - Hagman 3, Blohm 1, De Paula 2, Stanko, van Wetering 2, Housheer 5. Cs.: Szemerey (kapus) Dulfer, Jörgensen 4, Kristiansen 6, Hovden 6, Breistöl 2, Fodor 3, Lagerquist 1, Brattset-Dale 1. Vezetőedző: Per Johansson Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart - Tóth E 2, Falusi-Udvardi, Tatár 1, Dzaferovic 2, Wolfs, Tóth G. 3. Cs.: Halter, Horváth Sz. (kapus), Quist 3, Kukely 1, Molnár 2, Helembai 2, Halter, Kazai 1, Eghianruwa 2. Vezetőedző: Dragan Adzic Hétméteresek: 6/5, ill. 7/4 Kiállítás: 10, ill. 12 perc

A vendégek az első játékrész derekáig, kihasználva a győriek hibáit, szorosan követték ellenfelüket. Per Johanssonnak az időkéréssel sikerült rendeznie csapata sorait, akik ezután nagyobb fölényt tudtak kialakítani a mosonmagyaróvári együttessel szemben. A szünetben 17-11 állt az eredményjelzőn. A fordulás után Hovdenék tovább növelték a előnyüket, a Lajta-partiak több mint tíz perces gólcsendet követően tudtak csak Szemerey kapujába találni. A második játékrészben már nem változott a játék képe, a vendégek nem tudtak áttörni a győri védelmen és kettős emberelőnyben sem tudtak faragni a különbségből. A mérkőzést az Audi ETO nyerte 36-18-ra.