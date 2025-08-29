Száz százalékos az Audi ETO mérlege - galéria

A Győri Audi ETO KC sikeres felkészülési időszakot zárt. A bajnoki rajt előtti utolsó főpróba történelmi találkozó volt, a szlovák kupagyőztes HC DAC ugyanis még soha nem játszott az Audi ETO ellen.

Történelmi mérkőzést játszott az Audi ETO, először léptek pályára a DAC ellen.

Fotó: Krizsán Csaba

Per Johansson több játékossal sem számolhatott kisebb sérülések miatt, így három fiatal kézilabdázót, köztük Keceli-Mészáros Renátát, Kriston Kírát és Lukács Boglárkát nevezte a mérkőzésre.

Győri Audi ETO KC – HC DAC 37-22 (16-11) Győr, felkészülési mérkőzés Győri Audi ETO KC: Sako – Hagman 2, Housheer 4/3, Jörgensen 5/1, Blohm 4, Dulfer 1, van Wetering 4. Cs.: Lukács (kapus) Hovden 5, Kriston, Keceli-Mészáros 1, Brattset Dale 1, Lagerquist 1, Kristiansen 3, Fodor 6. Vezetőedző: Per Johansson HC DAC: Mistina - Cocaj, Fanusic 2, Coronado 2, Pastorková, Desortová 10/5, Silva 4. Cs.: Pénzes 2, Bánfai 1, Fajfric, Cocaj, Élő, Woth, Molnár M., Molnár K., Vezetőedző: Debre Viktor

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/5. Kiállítás: 6, ill. 10 perc

A találkozó lassabb tempóban indult, és bár a kezdés joga a zöld-fehéreknél volt, az első találatot a DAC szerezte. Majdnem a félidő derekáig a felvidékiek vezettek, Per Johansson együttesének sikerült felzárkóznia, majd a vezetést is átvette. A félidő hajrájában az eredményjelző percekre befagyott, majd hosszú gólcsend következett a vendégek oldalán, így a győriek hatgólos különbséget tudtak kialakítani. A felek 16-11-es eredménynél vonultak a szünetre.

A fordulás után lendületet vett az ETO, kihasználva a DAC hibáit növelni tudta a különbséget. A cserék kiválóan tudtak beszállni a mérkőzésbe, Lukács jó érzékkel védett, Fodor pedig a mérkőzés legjobbjaként, hat góllal segítette a megérdemelt győzelemhez csapatát.

A találkozót 37-22-re nyerte az Audi ETO.