Kézilabda

38 perce

Ijesztő jelenet: ölben vitték le a pályáról az Audi ETO klasszisát - videó

A győri kézilabdázók közül többen megsérültek a strasbourgi rendezésű Europa Cup felkészülési tornán. A legaggasztóbb Bruna de Paula állapota volt, az Audi ETO játékosa nem tudta a saját lábán elhagyni a játékteret.

Kisalföld.hu

Tornagyőztesként távozott Strasbourgból az Audi ETO csapata. A négy-négy női és férfi együttes részvételével rendezett Europa Cup elődöntőjében Bruna de Paula remekelt, a döntőben azonban lesérült. 

Audi ETO Bruna de Paula
Bruna de Paula az elődöntőben remekelt, ő lett a meccs embere.
Fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC

A Győri Audi ETO KC tájékoztatása szerint a játékos kificamította a bokáját, szerencsére nem súlyos a sérülése. Elsőre rosszabbnak tűnt a helyzet, az átlövő komoly fájdalmakkal küzdött, és ahogyan az a felvételen is látszik, ölben vitték le a pályáról. 

@handball_women23 @Bruna de Paula ♬ original sound - handball women❣️🤾

Az Audi ETO több játékosa is sérült

A zöld-fehérek közül többen sérüléssel bajlódnak, az ő állapotukról hétfőn megnyugtató információkat közölt a klub. A tájékoztatás szerint hamarosan mindenki hadra fogható lesz. 

 

