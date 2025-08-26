1 órája
Ijesztő jelenet: ölben vitték le a pályáról az Audi ETO klasszisát - videó
A győri kézilabdázók közül többen megsérültek a strasbourgi rendezésű Europa Cup felkészülési tornán. A legaggasztóbb Bruna de Paula állapota volt, az Audi ETO játékosa nem tudta a saját lábán elhagyni a játékteret.
Tornagyőztesként távozott Strasbourgból az Audi ETO csapata. A négy-négy női és férfi együttes részvételével rendezett Europa Cup elődöntőjében Bruna de Paula remekelt, a döntőben azonban lesérült.
A Győri Audi ETO KC tájékoztatása szerint a játékos kificamította a bokáját, szerencsére nem súlyos a sérülése. Elsőre rosszabbnak tűnt a helyzet, az átlövő komoly fájdalmakkal küzdött, és ahogyan az a felvételen is látszik, ölben vitték le a pályáról.
Az Audi ETO több játékosa is sérült
A zöld-fehérek közül többen sérüléssel bajlódnak, az ő állapotukról hétfőn megnyugtató információkat közölt a klub. A tájékoztatás szerint hamarosan mindenki hadra fogható lesz.